La mujer intervino en un aula tras reiterados episodios de indisciplina y protagonizó un cruce con estudiantes. Quedó todo filmado y en redes sociales muchos la defendieron.

La reacción de una directora por el mal comportamiento de un curso

“¿Ustedes creen que yo soy una bruja? Perfecto, pero no conocen lo peor de mí”. La frase de una directora de escuela secundaria quedó registrada en un video grabado por una alumna y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde generó un fuerte debate por la forma en que la autoridad intervino frente a un curso con problemas de conducta.

La secuencia ocurrió dentro de un aula a la que la directora acudió luego de que la docente a cargo solicitara su presencia para intentar controlar la situación. En las imágenes se observa el momento en que la mujer ingresa al salón y enfrenta a los estudiantes por distintos episodios de indisciplina.

Según se ve en el video, uno de los alumnos hacía rechinar constantemente el banco mientras intentaba acomodarlo. La directora reaccionó pateando el pupitre y le advirtió: “¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?”.

Embed Todos los docentes que iban a un curso eran molestados, maltratados y no podía dar clases. La rectora se canso y fue a ponerle los puntos y se hacían los malos los tipos, tiene pelos en las bolas, es hora que maduren, inútiles!



Se perdió el respeto.



APOYO TOTAL A ELLA pic.twitter.com/tGiZWetuMc — Poirot (@Argenpoirot) May 18, 2026

A continuación, la mujer lanzó un mensaje dirigido al grupo. “Hay dos maneras de estar dentro de la escuela cinco horas. Si la quieren pasar bien, cambien de actitud. Si la quieren pasar mal, yo me la gorra más de lo normal”, expresó.

Durante su intervención también defendió al personal docente y cuestionó el comportamiento del curso. “No voy a dejar que 10 personas maltraten y hagan pasar mal un momento a los profesores”, sostuvo. Luego agregó: “No hay un docente que salga de este curso y se sienta cómodo de trabajar”.

En otro tramo del registro audiovisual, la directora mantuvo un intercambio con un estudiante por el uso del teléfono celular dentro del aula. “No me interesa, lo guardás. No te pregunté si estaba prendido o apagado, te dije que guardes el celular”, afirmó. Después remarcó: “La ley me va a proteger porque es una ley provincial”.

El video también muestra una discusión con otro alumno que mencionó la posibilidad de acudir a las autoridades educativas o a su familia. Ante eso, la directora respondió: “Que venga cuando quiera, y si quiere al ministerio le doy la dirección, que venga con una nota escrita y yo se la firmo”.

Tras la difusión de las imágenes, en un primer momento trascendió que el episodio había ocurrido en una escuela de Río Negro. Sin embargo, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de esa provincia emitió un comunicado para desmentir esa versión.

“El Ministerio de Educación y Derechos Humanos desmiente lo difundido en distintos medios de comunicación mediante la viralización de un video, respecto a una situación supuestamente ocurrida en una escuela de Río Negro”, indicó el organismo.

Además, aclaró que, tras investigar el caso, “la escuela y las personas que se muestran en las imágenes no pertenecen a la provincia”.