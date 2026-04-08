Santa Cruz acuerda programa de inversiones para reactivar yacimientos

El gobernador Vidal se reunió con referentes de operadoras petroleras para evaluar inversiones que posibiliten reactivar yacimientos, impulsar nuevas áreas y generar empleo.

El acuerdo que alcanzó este miércoles la provincia de Santa Cruz, representada por su gobernador, Claudio Vidal, se denomina “Más producción y trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño”. Lo suscribieron con las empresas petroleras que operan en la provincia y se define un nuevo esquema de relación entre el Estado y la industria.

A diferencia de regímenes automáticos, establece un marco técnico y administrativo para la evaluación y aprobación de proyectos, con reglas orientadas a recuperar producción, atraer inversiones y sostener el trabajo.

El eje central es claro: generar condiciones para que las empresas inviertan y produzcan más, a partir de un esquema que vincula beneficios concretos —como la adecuación de regalías— con compromisos verificables de inversión y actividad incremental; es decir adicionales a los ya asumidos previamente.

Uno de los puntos centrales del programa es la implementación de un régimen promocional que ajusta las regalías en función del nivel de inversión y actividad comprometida y efectivamente ejecutado por las operadoras. Las empresas solo podrán acceder a condiciones más favorables si presentan y ejecutan planes que impliquen nuevas perforaciones, reactivación de equipos, intervenciones sobre pozos existentes y mejoras en la producción.

El acuerdo pone un fuerte foco en los yacimientos maduros, que constituyen la base productiva de Santa Cruz y enfrentan el declino natural de la producción, mayores costos operativos y la necesidad de aplicar técnicas de recuperación mejorada.

Para estas áreas, se prevé un esquema basado en perforaciones adicionales, intervenciones en pozos existentes y reactivación de equipos inactivos. La identificación de estas áreas se realizará mediante criterios técnicos objetivos, considerando variables como el nivel de declino productivo, la antigüedad de los yacimientos y su desempeño histórico.

En paralelo, el acuerdo contempla el desarrollo de nuevas áreas estratégicas, especialmente en el segmento no convencional y offshore. Además, establece condiciones diferenciadas según el tipo de producción, siempre sujetas a la aprobación de los proyectos y al cumplimiento de los compromisos asumidos:

-Para áreas maduras: una alícuota del 12% o la posibilidad de una reducción de hasta 3 puntos porcentuales, aplicable a la producción convencional, con vigencia entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.

-Para nueva producción en proyectos no convencionales y offshore: una alícuota del 5%, con un horizonte de hasta 10 años, conforme a las condiciones de cada concesión.

LOS EMPRESARIOS PRESENTES

El acto contó con la asistencia de CEOs y otros directivos de la totalidad de operadoras petroleras que trabajan en Santa Cruz: Horacio Marín y Lisandro Deleonardis, de YPF; Hugo Eurnekian y Rodrigo Fernández de CGC; Juan Martín Bulgheroni y Horacio García, de Pan American Energy; Ignacio Pedrozo y Cristóbal López, de Clear Petroleum, como así también Jorge Neuss, Juan Neuss y Gustavo Salerno, de Patagonia Resources.

Asistieron también Carlos Gilardone de Quintana Energy; Silvana Chacra de Roch SAU; Pablo Peralta y Eduardo Oliver, por Crown Point; Hugo Rodríguez de Brest; Gustavo Naves y Daniel Varas de Venoil; Miguel Pesce por Petrolera Santa María; Ricardo Andriano por Alpa Ingeniería; Santiago Egurza, de Azruge; y Pedro Martínez Cereijo de Alianza Petrolera.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz