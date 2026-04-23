Convenio con la UNPSJB por problemáticas geológicas e hídricas

La Municipalidad y la Universidad le dan prioridad a la prevención de riesgos geológicos e hídricos.

El intendente, Othar Macharashvili, acompañado por el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, rubricó este jueves por la mañana con la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), representada por la decana Bárbara Rueter, un convenio de cooperación que consolida y profundiza las líneas de trabajo conjunto que ambas instituciones vienen desarrollando desde hace años.

En este contexto, Zárate puso de manifiesto la importancia de llevar adelante el acuerdo al sostener que “la idea del convenio es perfeccionar una serie de tareas que se venían realizando en términos administrativos y profundizar todas las líneas de trabajo con la facultad. El acuerdo permitirá agilizar, de manera continua y permanente, el sistema de cooperación entre el Municipio y la Universidad, superando mecanismos tradicionales y generando herramientas más dinámicas para resolver problemáticas concretas”.

Además, el funcionario remarcó que dicha rúbrica consolida el trabajo desarrollado en áreas clave como la geología y los estudios hídricos, al tiempo que permitirá avanzar en la identificación de zonas de riesgo y en la implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana. “Estamos avanzando hacia un sistema que nos permita anticiparnos a los riesgos geológicos, hídricos y ambientales que tiene la ciudad, identificando puntos sensibles y fortaleciendo la prevención”.

Entre los antecedentes más relevantes, mencionó los estudios vinculados al movimiento de los cerros Chenque y Hermitte, destacando que “estas investigaciones se sostienen en más de 30 años de trabajo científico. Todo esto es posible gracias a una maduración de décadas que nos permite contar con información precisa, modelos y enfoques metodológicos que fortalecen la toma de decisiones en la gestión pública”.

Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer el vínculo entre ciencia y gestión para reconciliar el trabajo científico con la gestión pública, al asegurar que “es la manera de garantizar mayor seguridad para los ciudadanos”.

Por su parte, la decana Rueter valoró el convenio como “un nuevo aporte de la universidad a la comunidad, a partir del trabajo sostenido de equipos técnicos y científicos durante muchos años”.

La académica valoró además que el acuerdo “reafirma un vínculo muy estrecho con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y pone a disposición el conocimiento generado”.

En referencia al movimiento del cerro Hermitte, subrayó el compromiso de los equipos de investigación, al señalar que “nuestros docentes investigadores fueron protagonistas desde el primer momento, aportando conocimiento para encontrar soluciones a una situación compleja que vivió la ciudad”.

Aseguró, además, que el trabajo conjunto continuará fortaleciéndose y sostuvo que “en este convenio sentamos las bases para seguir avanzando. Estamos en permanente articulación y tenemos mucho trabajo por delante, siempre con el objetivo de generar soluciones basadas en evidencia y conocimiento científico”.