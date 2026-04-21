Martes ventoso pero agradable en Comodoro: máxima de 17°C

Comodoro Rivadavia tendrá este martes 21 de abril una jornada estable, con cielo entre algo y parcialmente nublado, temperaturas templadas y viento persistente del oeste durante todo el día.

Durante la mañana, se espera una mínima cercana a los 10°C, con cielo algo nublado y viento entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h, por lo que se recomienda precaución al circular.

Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 17°C, convirtiéndose en el momento más agradable de la jornada. El cielo continuará parcialmente nublado, aunque el viento aumentará su intensidad, con velocidades entre 32 y 41 km/h y ráfagas fuertes.

Ya en horas de la noche, el termómetro rondará los 14°C, con nubosidad variable y viento del oeste entre 23 y 31 km/h.

No se esperan precipitaciones en ningún tramo del día, por lo que el martes se presenta como una jornada favorable.