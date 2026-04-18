Sábado con posibles lluvias y domingo con descenso de temperatura

El fin de semana estará marcado por probabilidades de lluvia y ráfagas intensas de viento. El domingo llegará con un marcado descenso térmico y mejores condiciones hacia el inicio de la semana.

El pronóstico meteorológico para este fin de semana anticipa condiciones variables, con un sábado 18 que presentará inestabilidad a lo largo de la jornada. La temperatura oscilará entre una máxima de 18°C y una mínima de 10°C, con probabilidades de precipitaciones que irán del 10% al 70% según el momento del día.

Durante la jornada sabatina, el viento será un factor relevante, con velocidades que podrían alcanzar entre 13 y 41 km/h, mientras que las ráfagas se intensificarán y podrían ubicarse entre los 42 y 87 km/h, especialmente hacia la tarde y noche.

Para el domingo 19 se espera un cambio en las condiciones, con un descenso de la temperatura: la máxima será de 15°C y la mínima caerá hasta los 5°C. Si bien la probabilidad de precipitaciones disminuirá considerablemente —con chances nulas durante gran parte del día—, el viento continuará presente, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 78 km/h durante la mañana, disminuyendo hacia la tarde.

En tanto, el lunes 20 se perfila como una jornada más estable, con cielo sin precipitaciones y temperaturas que rondarán entre los 8°C de mínima y 18°C de máxima. El viento persistirá, aunque con menor intensidad, registrando ráfagas de entre 42 y 59 km/h.

De esta manera, el inicio de la semana llegará con mejores condiciones climáticas, luego de un fin de semana marcado por la inestabilidad y el viento.