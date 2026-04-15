Miércoles: sube la temperatura y se mantiene estable

La mañana arranca fresca, con 11°C y cielo ligeramente nublado. El viento del noreste será moderado, entre 23 y 31 km/h.
Durante la tarde, el clima mejora notablemente: el cielo se despeja y la temperatura alcanza los 21°C, con viento algo más presente (32 a 41 km/h), pero sin ráfagas intensas.
Hacia la noche, el termómetro desciende a 16°C, con cielo algo nublado y viento sostenido, aunque dentro de parámetros habituales para la región.
Sin probabilidad de precipitaciones, será un día estable, templado y aprovechable al aire libre.