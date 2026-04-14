Martes: arranca ventoso y termina con cielo despejado

Este martes 14 de abril llega con viento fuerte desde temprano y una mejora progresiva hacia la noche, en una jornada sin lluvias y con cambios en el cielo.

La mañana será la más intensa: 20°C y viento del oeste entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 87 km/h, marcando un inicio de día bien patagónico.

Durante la tarde, el viento sigue presente aunque algo más moderado (32 a 41 km/h), con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 18°C.

Ya por la noche, el panorama mejora: el cielo se despeja y la temperatura baja a 15°C, con viento aún sostenido pero con ráfagas más leves.

No hay probabilidad de precipitaciones, pero sí condiciones ventosas que requieren precaución.