Pronostican un fin de semana frío y ventoso en Comodoro

Las temperaturas se mantendrán bajas durante sábado y domingo, con probabilidad de precipitaciones y ráfagas intensas. El lunes se espera una leve mejora.

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia anticipa un fin de semana con condiciones inestables, marcado por bajas temperaturas, presencia de viento y probabilidades variables de precipitaciones.

Para este sábado 25, se prevé una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 5°C. La probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 70% a lo largo de la jornada. El viento será protagonista, con velocidades que podrían ubicarse entre los 32 y 59 km/h, y ráfagas que alcanzarían entre 60 y 87 km/h.

El domingo 26 continuará el clima frío, con una máxima de 11°C y una mínima de 4°C. Las probabilidades de lluvia disminuirán hacia la tarde y noche, pasando de un 40% a condiciones sin precipitaciones. En cuanto al viento, se mantendrá moderado a fuerte durante la mañana, con ráfagas de hasta 78 km/h, aunque tenderá a disminuir hacia el cierre del día.

De cara al lunes 27, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. La temperatura ascenderá levemente, con una máxima de 16°C y una mínima de 7°C. La probabilidad de precipitaciones será baja, limitada a un 10% durante la mañana y sin lluvias previstas para el resto de la jornada. El viento, en tanto, se presentará leve, con velocidades entre 13 y 22 km/h.