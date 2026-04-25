Pronostican un fin de semana frío y ventoso en Comodoro

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia anticipa un fin de semana con condiciones inestables, marcado por bajas temperaturas, presencia de viento y probabilidades variables de precipitaciones.
Para este sábado 25, se prevé una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 5°C. La probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 70% a lo largo de la jornada. El viento será protagonista, con velocidades que podrían ubicarse entre los 32 y 59 km/h, y ráfagas que alcanzarían entre 60 y 87 km/h.
El domingo 26 continuará el clima frío, con una máxima de 11°C y una mínima de 4°C. Las probabilidades de lluvia disminuirán hacia la tarde y noche, pasando de un 40% a condiciones sin precipitaciones. En cuanto al viento, se mantendrá moderado a fuerte durante la mañana, con ráfagas de hasta 78 km/h, aunque tenderá a disminuir hacia el cierre del día.
De cara al lunes 27, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. La temperatura ascenderá levemente, con una máxima de 16°C y una mínima de 7°C. La probabilidad de precipitaciones será baja, limitada a un 10% durante la mañana y sin lluvias previstas para el resto de la jornada. El viento, en tanto, se presentará leve, con velocidades entre 13 y 22 km/h.