Prendió fuego la puerta de un pabellón en la Seccional Séptima. Fue derivado al hospital por inhalar humo. Otros seis reclusos debieron ser evacuados.

Un preso generó un incendio para reclamar su traslado

Un interno alojado en la Comisaría Séptima, del barrio Abásolo, provocó un incendio este sábado pasadas las 14:20, en el interior del pabellón número 2.

El recluso tomó la decisión como medida de protesta, ya que exige ser trasladado a otra dependencia policial.

El siniestro fue advertido por el celador de turno, a partir del fuerte olor a humo procedente del sector de calabozos.

Así, personal policial ingresó al área y verificó que el ocupante de la celda número 4 había iniciado el fuego directamente en la puerta de ingreso al pabellón.

Los efectivos lograron sofocar el siniestro de manera parcial. Acto seguido, retiraron al recluso de la celda constatando que no presentaba quemaduras en su cuerpo. Sin embargo, se dispuso su traslado hacia un centro asistencial para que fuera evaluado médicamente por la inhalación de humo.

De manera preventiva, también acudió a la comisaría una dotación de Bomberos Voluntarios.

Por la fuerte concentración de humo en el área de los pabellones, las autoridades policiales determinaron que los restantes seis detenidos del pabellón donde se produjo el incendio fueran alojados temporalmente en el salón de visitas hasta que se lograra oxigenar por completo el sector.