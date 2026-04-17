Fiscalía y Policía coordinan aspectos investigativos

Este viernes al mediodía el fiscal jefe Cristian Olazabal, acompañado por los funcionarios de Fiscalía Natalia Gómez, Cintia Iglesias y Cristian Ovalle fueron recibidos en la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia por el jefe, comisario Lucas Cocha, subjefe, comisarios y subcomisarios de distintas seccionales.

El encuentro fue promovido desde la jefatura del Ministerio Público Fiscal con el objeto de abordar temas de interés general respecto de la labor en conjunto entre ambas instituciones. También temas puntuales en cuanto a la investigación de hechos penales.

En dicha reunión el fiscal jefe adelantó que en breve se realizarán visitas de fiscales y funcionarios de fiscalía a las distintas dependencias policiales con el objeto de evacuar cualquier duda o consulta respecto de los procedimientos.