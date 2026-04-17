El primer juicio oral bajo el sistema acusatorio terminó con una condena

Tuvo origen en un vuelco en el camino Roque González el año pasado. El imputado fue hallado culpable y recibió la pena mínima prevista por la ley.

Durante los días 13 y 14 de abril se realizó en Comodoro Rivadavia el primer juicio oral y público desde la implementación del sistema acusatorio, vigente desde el 2 de diciembre de 2024 en la jurisdicción patagónica que integran Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El proceso tuvo como eje un hecho ocurrido el martes 24 de junio de 2025 en el camino Roque González, donde el imputado, José L. Vallejos, volcó la camioneta que conducía durante la noche. A partir del siniestro vial, personal policial que acudió al lugar detectó la presencia de estupefacientes, lo que derivó en la requisa del vehículo.

En el procedimiento se secuestraron aproximadamente 986 gramos de droga, distribuidos en distintos envoltorios. Parte del material fue hallado en la vía pública, otra en el interior del rodado y un tercer envoltorio en la calzada, que habría sido descartado por el imputado mientras se encontraba bajo custodia policial, tras un intento de fuga.

Posteriormente, ya en el corralón municipal, se detectó más sustancia dentro del vehículo, lo que motivó una nueva requisa en la que se incautaron otros 25 envoltorios fraccionados de cocaína.

La acusación estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal, representado por el titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, Mariano Ignacio Sánchez, junto a la auxiliar fiscal Andrea Whitty. En tanto, la defensa del imputado fue ejercida por la Defensa Pública Oficial.

Durante el debate se produjo prueba testimonial, se exhibieron fotografías, pericias y los elementos secuestrados, además de acordarse convenciones probatorias que permitieron acreditar parcialmente los hechos. Asimismo, se incorporó evidencia sobre transferencias de dinero de montos significativos recibidas por Vallejos en un período cercano al hecho, incompatibles con su situación socioeconómica, lo que fue considerado como indicio de actividad vinculada al narcotráfico.

Tras los alegatos finales, el tribunal declaró a Vallejos penalmente responsable por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor, conforme al artículo 5 inciso c) de la Ley 23.737.

El 16 de abril se llevó a cabo la audiencia de cesura, en la que tanto la fiscalía como la defensa solicitaron la imposición de la pena mínima prevista por la normativa vigente, pedido que fue aceptado por el juez interviniente.