Narcomenudeo: Chubut avanza con la desfederalización

El gobernador Torres confirmó la convocatoria a una mesa interpoderes para la próxima semana, en el marco del trabajo articulado con Nación para avanzar en la desfederalización del narcomenudeo y fortalecer la capacidad de respuesta en el territorio.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, convocó a una Comisión Interpoderes que se reunirá la próxima semana, con el objetivo de avanzar en el debate sobre la adhesión a la ley nacional de narcomenudeo.

La misma estará integrada por el ministro de Seguridad y Justicia; un integrante del Superior Tribunal de Justicia; el procurador de la Provincia; el presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia; la fiscal jefa federal; el subsecretario de Justicia; un integrante del bloque mayoritario y un integrante de la primera minoría de la Legislatura provincial.

La convocatoria se enmarca en la agenda de trabajo que la Provincia viene llevando adelante junto al Gobierno nacional para avanzar en la desfederalización del narcomenudeo, una herramienta clave para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en el territorio.

En ese sentido, días atrás el mandatario provincial mantuvo un encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, donde se avanzó en los aspectos técnicos y operativos vinculados a una eventual adhesión a la normativa vigente.

Durante esa reunión, también se analizó la necesidad de conformar una mesa de trabajo que permita evaluar en profundidad los recursos, las competencias judiciales y las condiciones necesarias para la implementación del nuevo esquema en la provincia.