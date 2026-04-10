Declaran culpable a Peralta por el homicidio en el San Cayetano

Fue juzgado por el homicidio de Gastón Acosta, ocurrido el 26 de octubre de 2024. El viernes 17 se debatirá la pena que deberá cumplir.

En los tribunales penales de Comodoro Rivadavia se dio a conocer, este jueves, el veredicto del jurado popular en relación al homicidio de Gastón Acosta, ocurrido el 26 de octubre de 2024.

Luego de dos jornadas de debate, en las que las partes expusieron sus teorías del caso y se produjo la prueba testimonial y pericial, el tribunal de jurados resolvió declarar por unanimidad culpable al imputado Juan Carlos Peralta.

En su alegato de cierre, los fiscales sostuvieron que durante el debate quedó acreditada tanto la materialidad del hecho como la autoría del acusado, solicitando al jurado que lo declarara responsable del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

En cambio, el defensor planteó que “el disparo se produjo en una situación límite, en un marco de consumo de alcohol y estupefacientes y bajo una agresión con arma blanca, configurando un escenario de legítima defensa o, al menos, de exceso en la defensa”.

Finalmente, tras la deliberación, el jurado popular dio a conocer su veredicto declarando a Peralta penalmente responsable por el hecho imputado. La audiencia de cesura o imposición de pena fue fijada para el viernes 17 de abril.

Actuó como juez técnico Jorge Odorisio. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Facundo Oribones, acompañado de la fiscal Andrea Rubio; mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el abogado particular Esteban Mazzuca.

HOMICIDIO EN EL CERRITO

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 26 de octubre de 2024, alrededor de las 18.40 cuando Juan Carlos Peralta se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas junto a Gastón Exequiel Acosta y otra persona en el domicilio del hijo de Peralta, ubicado en la intersección de Antonio Garcés y Ricardo Balbín, en la zona conocida como “El Cerrito”, del barrio San Cayetano.

Según la investigación, tras una probable discusión Acosta habría esgrimido un arma blanca tipo cuchillo. En ese contexto, Peralta habría efectuado al menos un disparo con un arma de fuego, el cual ingresó por la parte posterior de la cabeza, a la altura de la nuca, con orificio de salida en la mandíbula derecha, provocando la sección de la médula y ocasionando su muerte de manera inmediata.

Personal de la Seccional Sexta intervino tras un llamado telefónico realizado por el propio Peralta, quien habría manifestado: “Yo maté a mi amigo, me defendí, él me quiso hincar y lo maté, vengan acá”. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el imputado aún se encontraba en el sitio y que el arma de fuego utilizada no estaba en el lugar, ya que, según refirió, otra persona se la habría llevado.

El hecho fue calificado provisoriamente como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, imputándose a Peralta en calidad de autor.