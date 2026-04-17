Remueven vehículos secuestrados en comisarías

Los automotores, vinculados a distintas instancias judiciales, serán reubicados en los corralones, mientras se define su destino, en un trabajo conjunto de la Municipalidad con la Policía que se extenderá a otras dependencias de Comodoro Rivadavia.

Este viernes, la Secretaría Municipal de Control Urbano y Operativo, dio inicio a un operativo de saneamiento en las inmediaciones de la Seccional Tercera y la Alcaidía Policial, con el traslado de vehículos secuestrados hacia el corralón municipal.

Al respecto el titular de la cartera, Miguel Gómez, señaló: “se está trabajando junto a la Policía de la Provincia en el traslado de más de 110 vehículos que se encontraban acumulados en la zona. Esta acción apunta a sanear el sector, ya que estos rodados generan acumulación de basura y contaminación ambiental”, explicó.

Gómez detalló que los vehículos están a disposición de distintas instancias judiciales, por lo que su destino final será definido en una etapa posterior. “Algunos dependen de la Justicia Federal, otros de la Justicia Ordinaria o de los Juzgados de Faltas, por lo que las decisiones serán diversas”, indicó.

Finalmente, adelantó que el operativo “continuará en otras dependencias policiales. Comenzamos con la Seccional Tercera, seguiremos durante varios días y luego avanzaremos con la Comisaría Segunda. Estimamos que solo en estas dos dependencias hay entre 140 y 145 vehículos para trasladar”.