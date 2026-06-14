“¿Tanto vale una vida que la justicia se toma meses para analizar un ADN?”, cuestionó Jessica Shwab, hermana de la víctima.

"Cinco meses de dolor e impunidad" por el femicidio de Valeria

Al cumplirse cinco meses del femicidio de Valeria Schwab, cometido en el Cenotafio del sector costero de Comodoro Rivadavia, su familia continúa reclamando justicia.

Mediante una publicación en redes sociales, su hermana Jessica manifestó su dolor por la falta de avances en la investigación y cuestionó las demoras judiciales.

“Cinco meses de dolor. Cinco meses de impunidad”, escribió para manifestar su indignación por la falta de respuestas de la Justicia.

Jessica alega que aún existen elementos de prueba que no habrían sido analizados. Entre ellos mencionó una llave hallada en la escena del crimen que no pertenecería a Valeria, al igual que registros de video de personas captadas sobre la Ruta 3, en inmediaciones del lugar donde apareció el teléfono celular de la víctima.

“¿Tanto vale una vida que la justicia se toma meses para analizar un ADN?”, cuestionó Jessica. Y pidió celeridad en las pericias.

Jessica remarcó que ninguna resolución podrá devolverles a su hermana, pero aseguró que la familia continuará reclamando justicia para evitar que otros casos queden impunes. “No vamos a callarnos”, afirmó.

Además, convocó a la comunidad a acompañar el pedido difundiendo el mensaje y exigiendo respuestas a las autoridades judiciales. “La justicia lenta no es justicia”, sentenció.