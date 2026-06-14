Australia debutó con un gran triunfo ante Turquía

El seleccionado oceánico se impuso por 2-0 en el partido que completó la primera fecha del Grupo D de la Copa del Mundo. El encuentro se jugó en Vancouver, Canadá.

La selección de Australia debutó con una enorme victoria ante Turquía por 2-0 en el partido que completó la primera fecha del Grupo D de la Copa del Mundo, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro, que se jugó en el Estadio BC Plaza de Vancouver, Canadá, tuvo el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, y los goles de la victoria los marcaron Nestory Irakunda y Connor Metcalfe, uno en cada tiempo.

La primera parte fue dividida en cuanto a la correcta ejecución de las intenciones de ambas selecciones. Los turcos intentaron con la posesión de balón en campo contrario, empero, la línea de cinco jugadores en el fondo con cuatro futbolistas en el mediocampo de Australia fue impenetrable para los europeos. Australia, fiel a su idea, aguantó y al minuto 27, Nestory Irankunda, superó con un autopase la marca de Merih Demiral y definió al primer palo del arquero Ugurcan Cadik.

Sobre los primeros 20 minutos del segundo tiempo, el tono del juego fue el mismo. Montela mandó al campo a Kenan Yildiz, delantero de la Juventus de Turín, para buscar soluciones en ataque. Ante esta situación, el DT australiano, Tony Popovich, sacó a Irankunda para darle más equilibrio a la contención del equipo amarillo. La desesperación empezó a ser dueña de los turcos.

Después de la pausa de rehidratación, cuando parecía que se venía el empate de Turquía, Patrick Beach de Australia sostuvo el arco en 0, primero respondiendo de forma correcta ante un tiro libre de Arda Guler y luego ganando un duelo mano a mano ante Zeki Celik. Parecía cada vez más permeable el bloque defensivo de los australianos hasta que llegó el gol de la tranquilidad al minuto 75 tras una genialidad de Connor Metcalfe. El jugador australiano remató desde afuera del área tras hacerse con un balón casi que por obra del azar para definir de forma excelsa desde 26 metros.

Australia supo aguantar el marcador y no sufrió en ningún momento contra los europeos. El compromiso finalizó 2-0 a favor de los de Oceanía, quienes se posicionaron con Estados Unidos como los líderes del Grupo D de la Copa del Mundo, siendo los noreamericanos primeros por la diferencia de gol (+3).

Lo próximo para la selección australiana será justamente Estados Unidos el viernes 19 de junio en Seattle. Este partido, que puede definir el liderazgo del grupo, se jugará a las 16 (hora de Argentina).

Turquía se jugará una final ante Paraguay, que también cayó en su debut. Los de Montela contra los de Gustavo Alfaro se jugarán la vida en el torneo este 19 de junio a las 23, en la Bahía de San Francisco, California.