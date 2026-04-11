Chocó y comprobaron que tenía pedido de captura

Un hombre, de 30 años, que se vio involucrado en un siniestro vehicular intentó huir del lugar porque tenía un requerimiento judicial vigente.

A las 12:50 de este sábado, personal policial de la Seccional Segunda de dirigió a calle Patagonia y pasaje Los Patos por un choque entre dos vehículos.

Al llegar se percataron que un hombre queria abandonar el lugar del accidente. Por esa razón, los policías controlaron su identificación y constataron en el sistema judicial que tenía un pedido de captura vigente.

De ese modo, se procedió a la detención del mismo y fue trasladado a la dependencia policial, lugar donde permanecerá alojado hasta se celebre audiencia de control de detención.