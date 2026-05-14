Jessica Schwab difundió un video en redes sociales donde cuestionó la demora en distintas pericias y pidió que se profundicen líneas investigativas vinculadas al asesinato de su hermana.

"¿Cuánto tiempo va a tardar la Justicia en analizar la ropa de mi hermana?"

Al cumplirse cuatro meses del crimen de Valeria Schwab, su hermana Jessica volvió a reclamar justicia y expresó su preocupación por el avance de la causa judicial. A través de un video difundido en redes sociales, recordó el lugar donde ocurrió el asesinato y cuestionó la demora en la realización de medidas periciales. “¿Cuánto tiempo va a tardar la Justicia en analizar la ropa de mi hermana?”.

Jessica también pidió que se profundicen distintas líneas de investigación y reclamó que se esclarezcan todos los aspectos vinculados al caso. “Queremos la verdad completa”.

En ese marco, solicitó que se investigue a personas que, según indicó, caminaban cerca del lugar del hecho. “Necesitamos que investiguen a esas personas que estaban caminando por el otro lado de la ruta. Necesitamos saber por qué el celular apareció del otro lado”, expresó.

Además, recordó el día en que ocurrió el crimen y volvió a cuestionar la actuación judicial. “Ese horrible martes 13 mi hermana salió a caminar y la asesinaron en pleno centro. Esta es la Justicia de Comodoro: hace cuatro meses que el cuerpo de mi hermana espera respuestas y se toman todo el tiempo del mundo”, manifestó.

Finalmente, pidió el acompañamiento de la comunidad para continuar reclamando avances en la causa. “Les pido que sigan apoyando porque acá no hay justicia completa”.