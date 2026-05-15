SRK ultima detalles del estudio geológico ejecutado en sectores afectados por el desplazamiento del cerro Hermitte

Se trata de Sismográfica, Tilos y Marquezado, la avenida Mazarredo y club Santa Lucía. El presidente de SRK Consulting Argentina, el ingeniero Civil Pedro Fernández e integrantes de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos supervisaron la zona. Se esperan los detalles finales del modelo matemático que permitirá evaluar los pasos a seguir en cada zona.

La obra de estabilización del cerro Hermitte ya tiene definiciones sobre el barrio Médanos, y en paralelo, se ultiman detalles del análisis técnico de las otras zonas afectadas por el desplazamiento del macizo, para tener un diagnóstico final sobre los sectores.

En ese marco, durante su visita a Comodoro Rivadavia, el presidente de SRK Consulting Argentina, Jorge Laiún, y el ingeniero civil Pedro Fernández, junto a personal de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, recorrieron y analizaron la situación geológica y estructural de los barrios Sismográfica, Tilos y Marquezado, la avenida Mazarredo y el club Santa Lucía, sectores que registraron afectaciones estructurales como consecuencia del desplazamiento del cerro.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, quien explicó que actualmente los estudios se encuentran en la etapa final de análisis técnicos y de laboratorio. “Se están ultimando los informes de laboratorio de los barrios Tilos, Marquezado y Mazarredo para tener los resultados de los distintos sectores. Con esos resultados, -sostuvo el funcionario-, la empresa podrá culminar un análisis general de la situación para ultimar detalles del modelo matemático que permitirá saber qué acciones se pueden llegar a ejecutar en la zona”.

Los estudios forman parte de un trabajo integral que el Municipio desarrolla junto a especialistas en estabilización y geotecnia, en simultáneo con el avance de la obra prevista en el cerro Hermitte sobre el sector de Médanos, donde ya se definieron las tareas de intervención y estabilización.

En ese sentido, esta semana Ostoich junto a los ingenieros de SRK e IATASA, recorrieron el frente de obra donde se ejecutará el proyecto destinado a garantizar la seguridad y habitabilidad del barrio Médanos. Sobre ello, Ostoich remarcó que el objetivo es “resolver la situación principal del sector y luego avanzar con algunas obras vinculadas a la estabilización del suelo, compatibles con la habitabilidad del lugar”.

Finalmente, el funcionario reiteró que una vez concluidos los estudios técnicos y el modelo matemático integral, se podrán determinar las acciones específicas para cada uno de los sectores afectados por el desplazamiento del cerro Hermitte, priorizando la seguridad estructural y la estabilidad geológica de las zonas comprometidas.