Mes de la Patria: una agenda cargada de cultura y tradición

Desde la Secretaría de Cultura municipal se promueven distintas actividades festivas por la Revolución de Mayo que comenzarán este fin de semana.

Este sábado y domingo se llevará a cabo la Feria Revolución, de artesanos y diseñadores, en instalaciones del Centro Cultural, desde las 15:00 y hasta las 21:00. Asimismo, el domingo se sumará el Encuentro de Plegadores de Origami de 16:00 a 19:00.

Por otro lado, el lunes 18 se conmemora el Día de la Escarapela y, en ese sentido, se realizarán talleres para las escuelas en el Centro de Información Pública. Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta señaló que “desde Cultura también planificamos para las instituciones educativas, ya que de esta forma lograr que todos los sectores de la sociedad estén presentes para las fechas patrias”.

Sobre este punto, la funcionaria destacó que “los días 24 y 25 de Mayo contaremos con la tarde patria, un espacio de recreación y talleres abiertos a la comunidad, en el CIP, de 15:00 a 19:00. Además, el domingo habrá en el Centro Cultural una peña y patio criollo con artistas vivo, tortas fritas y chocolate de 14:00 a 20:00”.

Por último, Peralta adelantó que “el lunes 25 estaremos con el tradicional desfile por las calles céntricas. Allí pasarán las academias de danzas del Registro Oficial de la Secretaría, las cuales se suman a las demás entidades de la ciudad”.