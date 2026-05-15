La actividad “Universidad sin Discriminación” se desarrollará este sábado en el Comedor Universitario de Km 4. Habrá bandas en vivo, feria de emprendedores, espacios de reflexión y una colecta solidaria de alimentos no perecederos.

La UNPSJB realizará un festival por la diversidad y contra la discriminación

En el marco del Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) llevará adelante este sábado 16 de mayo el festival “Universidad sin Discriminación”.

La propuesta se desarrollará entre las 14 y las 18 horas en el Comedor Universitario “22 de Diciembre”, ubicado en Km 4, y contará con actividades culturales, espacios de reflexión y una colecta solidaria.

La directora general de Bienestar Universitario, Ximena Sánchez Pérez, explicó que la iniciativa nació a partir del trabajo conjunto entre la Oficina de Género y Diversidades y organizaciones estudiantiles. “Reafirmamos el compromiso como universidad plural. En ese marco hacemos diversas actividades pensando en visibilizar temas como la identidad de género y el respeto por las orientaciones sexuales”, señaló en comunicación con El Patagónico.

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Según detalló, la fecha representa una oportunidad para reflexionar sobre las desigualdades y situaciones de violencia que aún atraviesan muchas personas. “Principalmente buscamos promover la inclusión, el respeto por la diversidad. También generar conciencia y reflexión”.

Durante la jornada habrá bandas en vivo, propuestas artísticas, diseñadores locales, stands con servicios y un espacio denominado “Rincón Reflexivo”. También participarán integrantes del colectivo LGBTQI+, estudiantes, docentes, personal no docente y organizaciones universitarias.

“La participación es plural. Los colectivos y organizaciones cumplen un rol fundamental aportando experiencias y acompañando así a la construcción de espacios más inclusivos y representativos”.

Además de las actividades culturales, se realizará una colecta de alimentos no perecederos. Desde la organización remarcaron que el comedor universitario es un espacio histórico de encuentro dentro de la universidad y que el aporte solidario “forma parte de la construcción de comunidad, más en el contexto social actual”.

La organización del festival está a cargo de la Secretaría de Bienestar Universitario, a través de la Oficina de Género y Diversidades, junto a la Secretaría de Género y Disidencias de la Federación Universitaria Patagónica, el Comedor Universitario y estudiantes de las licenciaturas en Comunicación Social y Trabajo Social.

Sobre la situación actual en materia de diversidad e inclusión dentro de la universidad, Sánchez Pérez consideró que “se han logrado avances importantes en materia de derechos, visibilización y construcción de políticas institucionales”, aunque advirtió que “todavía tenemos un largo camino de construcción en la temática”.

Finalmente, destacó que la intención es sostener este tipo de iniciativas en el tiempo. “Queremos transmitir un mensaje de inclusión y compromiso frente a cualquier forma de discriminación”.