Este lunes Comodoro celebrará el Día Internacional de los Museos

La propuesta incluirá visitas guiadas, muestras fotográficas, experiencias sensoriales y charlas abiertas, con el objetivo de poner en valor el patrimonio histórico local y promover a los museos como espacios de encuentro, memoria e identidad colectiva.

En el marco del Día Internacional de los Museos, nuestra ciudad se suma a las diversas propuestas artísticas, educativas y participativas. La efeméride, celebrada cada 18 de mayo, busca destacar el rol de los museos como ámbitos de encuentro y preservación patrimonial.

Bajo el lema "Museos uniendo un mundo dividido", destacado por instituciones como el ICOM Argentina (Consejo Internacional de Museos), resalta el papel de los museos como puentes para la conexión, la memoria y la superación de divisiones sociales y culturales.

En esta línea las instituciones museísticas como el Museo Regional Patagónico Prof. Antonio Garcés –ubicado en Av. Rivadavia esquina Chacabuco y Francia- y el Museo Ferroportuario “Teodoro Nürnberg –ubicado en Av. Rivadavia y 9 de Julio- recibirán a los interesados en una visita guiada por sus instalaciones, de 10 a 18 horas.

Mientras tanto, el Museo Ferroportuario también brindará una experiencia sensorial de cine audio descriptivo para estudiantes de la carrera de Medicina de la UNPSJB y público espontáneo de 10:00 a 12:00.

Muestras y charlas para todo público

Por otro lado, se expondrán la muestra “Fractales en el tiempo, un paseo por el Chalet Huergo”, una exhibición temporal que propone un recorrido sensible por el Chalet Huergo, conformada por fotografías antiguas y mobiliario y cristalería original, que recuperan protagonismo y evocan aquellas escenas junto a los cambios arquitectónicos que definieron su historia.

Además de la muestra “Los vehículos del ferrocarril de Comodoro Rivadavia”, compuesta por una serie de imágenes que fueron obtenidas por el fotógrafo Marcelo Arcas durante su visita a Comodoro Rivadavia en el verano de 1977, año en el que se produjo el cierre del ramal Comodoro Rivadavia - Sarmiento, y distintos objetos que pertenecieron al ferrocarril.

Finalizando la jornada, de 14:00 a 18:00 horas, se desarrollará una Muestra fotográfica y charla sobre el funcionamiento de la fototeca, digitalización y concientización sobre el patrimonio fotográfico. Además, a los presentes se les servirá chocolate caliente y tortas fritas en el exterior del Museo Ferroportuario.