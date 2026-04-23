Espacios gratuitos de orientación y acompañamiento para jóvenes

Desde la Secretaría de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Rada Tilly se invita a la comunidad a participar de dos propuestas gratuitas orientadas a acompañar a jóvenes en la construcción de sus proyectos de vida, promoviendo la inclusión, el autoconocimiento y el desarrollo de herramientas para el mundo laboral.

En este marco, se desarrollará el Taller de Orientación Vocacional 2026, destinado a estudiantes del último año de escuelas secundarias (públicas y privadas) de la ciudad. La iniciativa busca brindar un espacio de reflexión y acompañamiento en un momento clave, ayudando a las y los jóvenes a conocerse mejor, identificar sus intereses y tomar decisiones de manera consciente sobre su futuro.

El taller está orientado a descubrir fortalezas y habilidades, explorar opciones reales de estudio y trabajo, conocer el mundo laboral actual y desarrollar herramientas que los ayuden a orientarse de manera autónoma.

Comenzará el 7 de mayo, con instancia de preinscripción abierta hasta el 24 de abril. Los cupos son limitados y la confirmación de vacantes se realizará por WhatsApp durante la semana del 27 de abril. Las personas interesadas pueden completar el formulario en: https://tinyurl.com/OrientacionVocacional2026

Por otra parte, se presenta el taller “Conociéndonos para elegir”, una propuesta de autoconocimiento destinada a jóvenes adultos con discapacidad, que tiene como objetivo acompañar el desarrollo personal y fortalecer habilidades para la inclusión en el ámbito laboral.

A lo largo de los encuentros se trabajará en el desarrollo de habilidades sociales, personales y laborales, además de generar oportunidades de formación en distintos espacios comunitarios, favoreciendo experiencias concretas de participación.

Asimismo, se promoverán espacios grupales de intercambio y acompañamiento, fortaleciendo redes de apoyo entre pares.

El taller se llevará a cabo los días viernes, de 14 a 16 horas, en el Salón CIRSE de Rada Tilly ubicado en Av. Piedrabuena 2102 esq. Av. Brown.

Quienes estén interesados o interesadas, o deseen compartir esta propuesta con otras personas, pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://tinyurl.com/RELEVPERCONDISCAPACIDAD

Desde el municipio destacaron la importancia de dar continuidad a este tipo de espacios accesibles e inclusivos, que acompañan a las juventudes en sus trayectorias personales, educativas y laborales, fortaleciendo la construcción de proyectos de vida con mayores oportunidades.