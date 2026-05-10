Derrotó 2-1 a Laprida por la 9ª fecha del torneo de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. Huracán empató de visitante 2-2 con Sarmiento, Palazzo goleó 6-1 a Portugués y Diadema venció 2-1 a USMA.

General Saavedra ganó y quedó solo en la punta del Apertura A

General Saavedra se convirtió este domingo en el único puntero del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El equipo del Parque se impuso en el estadio Domingo Perea por 2-1 ante Laprida y de ese modo, quedó en lo más alto del campeonato.

Los dos goles de la victoria de Saavedra los anotó Juan Galván, mientras que José Loncón, había igualado el partido para el conjunto dueño de casa.

Por su parte, en Sarmiento, Huracán empató 2-2 con el Depo. Los goles del “Globo”, que terminó con nueve por las expulsiones de Maximiliano Benito y Sebastián Silva, los anotaron Pablo Zalazar y Benito. Mientras que los dos tantos del dueño de casa fueron obra de Franco Erro.

Próspero Palazzo obtuvo un contundente triunfo ante Deportivo Portugués, a quien goleó por 6-1. Marcaron Josué Jara -en dos ocasiones-, Gabriel Campos, Federico Leguiza, Isaac Esteche y Axel Ojeda. En este partido se produjo el debut de Javier Rodas al frente del plantel “luso”, que descontó a través de Juan Fernández.

Mientras tanto, Argentinos Diadema logró su segunda victoria en el certamen al derrotar de local por 2-1 a Unión San Martín Azcuénaga.

El conjunto de Kilómetro 27 se quedó con los tres puntos por los goles que marcaron Julio Contreras y Marcos Rilo. El gol del elenco “patricio” lo anotó Nicolás Mercado desde el punto del penal.

Cabe destacar que quedaron pendientes los partidos entre Jorge Newbery-Comisión de Actividades Infantiles y Rada Tilly-Petroquímica.

tablaa

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Panorama de la 9ª fecha

DOMINGO 10

- Próspero Palazzo 6 / Deportivo Portugués 1.

- Argentinos Diadema 2 / USMA 1.

- Laprida 1 / General Saavedra 2.

- Deportivo Sarmiento 2 / Huracán 2.

A CONFIRMAR

- Rada Tilly vs Petroquímica.

- Jorge Newbery vs CAI.