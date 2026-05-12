La CAI va por la cima y Newbery quiere ser escolta

Juegan este miércoles en el barrio 9 de Julio uno de los partidos pendientes de la A. En el otro encuentro, Rada Tilly recibe a Petroquímica.

Se disputan este miércoles dos compromisos pendientes por la 9ª fecha del torneo Apertura de la A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que tiene como único líder a General Saavedra con 21 puntos.

En ese marco, la Comisión de Actividades Infantiles (18), escolta a tres unidades, visitará desde las 18:30 a Jorge Newbery (16). La CAI intentará alcanzar al “Parque” en lo más alto y el “Aeronauta” buscará quedar a dos puntos, cuando aún tiene que jugar el clásico con Huracán.

Por otro lado, a partir de las 19, Rada Tilly (15), que marcha cuarto y a seis unidades de la cima, será anfitrión de Petroquímica (8), que pretende sumar de a tres desde la zona baja de la tabla.

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Panorama de la 9ª fecha

DOMINGO 10

- Próspero Palazzo 6 / Deportivo Portugués 1.

- Argentinos Diadema 2 / USMA 1.

- Laprida 1 / General Saavedra 2.

- Deportivo Sarmiento 2 / Huracán 2.

MIERCOLES 13

- Rada Tilly vs Petroquímica.

Hora: 19.

Cancha: Rada Tilly.

- Jorge Newbery vs CAI.

Hora: 18:30.

Cancha: Jorge Newbery.