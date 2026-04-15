Intendentes de distintas provincias y fuerzas políticas se movilizaron al Ministerio de Economía para presentar un documento conjunto en el que advierten sobre la grave situación económica y social que atraviesan los municipios.

"El límite es el hambre": intendentes de todo el país llevaron su reclamo a Economía

La iniciativa fue encabezada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien fue contundente antes de la presentación: “El límite es el hambre de nuestras vecinas y vecinos”.

El escrito fue entregado al ministro de Economía, Luis Caputo, y reúne la preocupación de más de 500 gobiernos locales.

Reclamos por fondos y situación social

Entre los principales puntos, los jefes comunales cuestionaron el destino de los recursos recaudados por el Impuesto a los Combustibles. Según señalaron, el Gobierno nacional habría recaudado 3,5 billones de pesos sin que esos fondos se traduzcan en obras viales ni en una reducción del precio de los combustibles.

Además, advirtieron sobre un escenario cada vez más complejo en los territorios:

Emergencia alimentaria en crecimiento

Caída de la actividad económica

Cierre de PyMEs

Pérdida de empleo y mayor precarización laboral

Desde la FAM remarcaron que la situación actual impacta directamente en la vida cotidiana de las comunidades y reclamaron una respuesta coordinada entre Nación, provincias y municipios.

“La caída de recursos, el aumento de costos y la creciente demanda social configuran un escenario de alta complejidad que requiere una mirada federal y articulada”, expresaron en el documento.

La movilización dejó expuesta la preocupación de los gobiernos locales frente al contexto económico actual y suma presión sobre el Ejecutivo en un momento de fuerte tensión por la distribución de recursos y el impacto social de las medidas económicas.