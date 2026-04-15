"El límite es el hambre": intendentes de todo el país llevaron su reclamo a Economía

La iniciativa fue encabezada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien fue contundente antes de la presentación: “El límite es el hambre de nuestras vecinas y vecinos”.
El escrito fue entregado al ministro de Economía, Luis Caputo, y reúne la preocupación de más de 500 gobiernos locales.
Reclamos por fondos y situación social
Entre los principales puntos, los jefes comunales cuestionaron el destino de los recursos recaudados por el Impuesto a los Combustibles. Según señalaron, el Gobierno nacional habría recaudado 3,5 billones de pesos sin que esos fondos se traduzcan en obras viales ni en una reducción del precio de los combustibles.
Además, advirtieron sobre un escenario cada vez más complejo en los territorios:
Emergencia alimentaria en crecimiento
Caída de la actividad económica
Cierre de PyMEs
Pérdida de empleo y mayor precarización laboral
Desde la FAM remarcaron que la situación actual impacta directamente en la vida cotidiana de las comunidades y reclamaron una respuesta coordinada entre Nación, provincias y municipios.
“La caída de recursos, el aumento de costos y la creciente demanda social configuran un escenario de alta complejidad que requiere una mirada federal y articulada”, expresaron en el documento.
La movilización dejó expuesta la preocupación de los gobiernos locales frente al contexto económico actual y suma presión sobre el Ejecutivo en un momento de fuerte tensión por la distribución de recursos y el impacto social de las medidas económicas.