Othar recorrió la Parroquia Nuestra Señora del Valle

El intendente ratificó su acompañamiento a las instituciones y espacios comunitarios que brindan asistencia en distintos puntos de la ciudad.

El intendente, Othar Macharashvili, visitó este martes la Parroquia Nuestra Señora del Valle, ubicada en Km 5, donde mantuvo un encuentro con el padre José Guillermo García y recorrió las instalaciones del lugar, que cumple un rol clave en la contención social en el área de influencia.

Durante la visita, el jefe comunal se interiorizó sobre el trabajo que lleva adelante la institución que asiste diariamente a alrededor de 50 familias del sector, brindando ayuda con mercadería, ropa y acompañamiento integral.

En ese contexto, el padre García destacó la presencia del intendente y el acompañamiento del Municipio. “La comunidad viene a recibir mercadería, ropa; a ser escuchados y a recibir contención. Por eso le solicitamos una ayuda para poder terminar este espacio que va a beneficiar a todo el barrio”, expresó.

Asimismo, valoró la respuesta recibida tras expresar su satisfacción por el acompañamiento al decir que “vemos que está atento a nuestras necesidades y que pone énfasis en la ayuda que se brinda a los vecinos de la zona”.

Uno de los ejes de la recorrida fue el avance de un Salón de Usos Múltiples (SUM), actualmente en desarrollo, que contará con dimensiones aproximadas de 10 por 10 metros y una altura de 6 metros. El espacio incluirá un sector tipo quincho, sanitarios adaptados para personas con discapacidad y áreas destinadas a encuentros comunitarios.

Este nuevo lugar permitirá ampliar las actividades que se desarrollan en la parroquia, especialmente aquellas orientadas a la formación, reuniones vecinales y propuestas para niños; además del dictado de cursos de capacitación laboral y el fortalecimiento de iniciativas vinculadas a la escucha y a la contención familiar, ya que el espacio actual resulta insuficiente ante la alta participación de la comunidad.