El hijo de la diputada Villaverde amenazó de muerte a sus compañeros de colegio

Víctima de bullying, el adolescente que cursa segundo año de la secundaria quedó en el ojo de la tormenta. Volvieron a las clases, pero con custodia policial.

Tristemente, la portación de arma en menores que asisten a la escuela es cada vez más usual: ahora, fue el hijo menor (14) de la diputada libertaria Lorena Villaverde quien amenazó a sus compañeros de colegio con que llevaría un revolver y los mataría a todos, mientras se llevaba a cabo la clase de Plástica.

El episodio tuvo lugar en las últimas horas en el colegio Estación Limay, en Cipolletti (Río Negro) y sembró el pánico en padres y alumnos, especialmente luego de que trascendiera el asesinato de Ian Cabrera en manos de un adolescente de 16 años que asistía al mismo establecimiento: la Escuela Normal Nº40 de San Cristóbal (Santa Fe).

Ante la gravedad del hecho, la directora presentó la denuncia en la Comisaría Cuarta. La Fiscalía N°1, bajo la dirección de la fiscal Eugenia Vallejos, ordenó implementar medidas de seguridad inmediatas en el establecimiento de la calle Ingeniero Krause.

"Voy a venir con un arma y los voy a matar a todos", fue la frase del menor, de acuerdo a lo revelado por Diego Gabriele en "Argenzuela" (C5N).

Por el momento, el alumno no asistirá a clases mientras dure la investigación y se defina cómo proceder. Lo cierto es que ahora, el colegio se vio obligado a contar con la custodia de la Policía de Río Negro debido a la preocupación de los padres, quienes se autoconvocaron para exigir garantías de seguridad.

Por su parte, la diputada Villaverde se presentó en la institución para dialogar con las autoridades tras el incidente, el cual se suma a una serie de polémicas recientes que han rodeado su carrera política y personal. Como se recordara, aunque fue electa senadora nacional por la minoría en las elecciones del pasado 26 de octubre, no pudo asumir por un hecho del pasado en Estados Unidos, país en el que fue detenida a los 28 años por tenencia de drogas. Sin embargo, sí puede concluir su mandato como diputada nacional en 2027. Además, tiene múltiples denuncias en su provincia, entre ellas una por estafa, ya que se habría quedado con dinero de quienes confiaron en un proyecto inmobiliario del cual ella era la cara visible.

Al ser menor de edad, el hijo de Villaverde es inimputable. Sin embargo, se dio intervención a la SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) y a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes para que sigan el caso.