La muerte de Ángel se investiga como presunto homicidio

La Fiscalía confirmó que el niño presentaba traumatismos en el cráneo. La causa se investiga como un posible homicidio. No hay imputados, pero la madre y su pareja figuran como principales sospechosos y sus teléfonos serán peritados.

En el marco de una conferencia de prensa, los fiscales Facundo Oribones y Cristian Olazábal brindaron detalles sobre la investigación por la muerte de Ángel López. Confirmaron que el niño se encontraba en una situación de vulnerabilidad, en un contexto marcado por denuncias cruzadas entre sus progenitores.

Según informaron, la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense determinó la presencia de traumatismos en la zona craneal, lesiones que deberán ser analizadas para establecer si fueron provocadas de manera voluntaria.

En este contexto, la causa se investiga como un posible homicidio, aunque los fiscales aclararon que no hay imputados formalmente.

De todos modos, indicaron que la madre del niño y su pareja figuran como principales sospechosos, debido a que las lesiones detectadas serían internas y recientes.

De acuerdo a una primera evaluación forense, los traumatismos podrían tener una data aproximada de diez días previos.

Durante la investigación, el miércoles se realizó una inspección ocular en la vivienda de la madre, en la Zona de Quintas, donde se secuestraron elementos de interés, entre ellos los teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes en los próximos días, una vez que se formalicen los pedidos correspondientes.

Los fiscales también confirmaron que el niño fue trasladado al Hospital Regional por personal policial de la Comisaría Séptima junto al servicio de emergencias 107.

Ingresó al centro asistencial en paro cardiorrespiratorio. Tras maniobras de reanimación logró recuperar pulso, pero 48 horas después se confirmó su fallecimiento.

Asimismo, se informó que se encuentran en análisis más de 600 expedientes del Fuero de Familia, vinculados a la situación del menor de edad y su entorno familiar. En ese sentido, indicaron que existieron denuncias previas que en su momento fueron archivadas por falta de elementos para avanzar en una causa penal.

Los investigadores señalaron que se aguardan estudios patológicos complementarios, que permitirán determinar con mayor precisión la naturaleza y evolución de las lesiones detectadas. Estos estudios se realizarán en Comodoro Rivadavia.

Además, desde la Fiscalía remarcaron que existen múltiples líneas de investigación abiertas y que no se descarta ninguna hipótesis.

A la vez, indicaron que continúan recabando testimonios y solicitando información, ya que muchas personas aún no se presentaron formalmente a declarar.

Asimismo, confirmaron que la madre del niño se puso a disposición de la Fiscalía junto a su abogado, mientras avanza la investigación para determinar las causas de la muerte y establecer si existieron responsabilidades penales, tanto de particulares como eventualmente de instituciones que hayan intervenido en el caso.