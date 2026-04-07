Desempleo: Provincia, gremios y privados avanzan en un acuerdo

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó este martes la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Trabajo, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Trelew y el Valle y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), orientado al fortalecimiento de la formación de mano de obra calificada en la región.

El acto contó con las presencias del secretario general de UOCRA, Javier Moya; el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Trelew y el Valle, Germán Scandroglio; y el secretario de Trabajo provincial, Nicolás Zárate.

En la ocasión, Torres destacó que la iniciativa contempla “una mirada sectorial necesaria en un contexto de recesión a nivel nacional”, y señaló que “ordenar la macroeconomía es importante, pero no alcanza: necesitamos una agenda común, especialmente en la zona del Valle”.

En el mismo sentido, el mandatario aseguró que “este tipo de acuerdos nos permite seguir formando mano de obra calificada y acompañar el crecimiento de la provincia”, y concluyó: “a diferencia de años anteriores, hoy Chubut es una plaza atractiva para las inversiones, y tenemos que estar preparados para dar respuesta formando nuestro principal capital, que es el recurso humano”.

NUEVOS DESAFIOS DEL MERCADO LABORAL

El secretario de Trabajo de Chubut planteó que “es indispensable trabajar con objetivos a corto, mediano y largo plazo, generando empleo y fortaleciendo las capacidades de nuestras empresas, comercios y trabajadores; de esta manera, podemos abrir nuevas oportunidades laborales y anticiparnos a los cambios del mercado”.

Por su parte, el titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Trelew y el Valle, Germán Scandroglio, agradeció el acompañamiento de la Provincia y del gremio, destacando la importancia de consolidar una mesa de trabajo que impulse este tipo de iniciativas.

A su vez, el secretario general de la UOCRA, Javier Moya, señaló que “la capacitación es clave, sobre todo en contextos de crisis porque nos permite prepararnos para la llegada de nuevas obras con mano de obra calificada”, y subrayó que “la articulación entre el sector privado, el Estado y los gremios es fundamental para crecer y generar más oportunidades”.

MAS EMPLEO Y CAPACITACION

El acuerdo prevé la implementación de capacitaciones laborales con acompañamiento institucional de la Provincia y asistencia técnica para el desarrollo de las actividades. El sindicato aportará participantes y acompañará las instancias prácticas vinculadas a los oficios.

Por su parte, la Cámara Hotelera y Gastronómica facilitará el espacio para el aula taller y colaborará en la definición de los perfiles laborales requeridos por el sector. Asimismo, se impulsarán programas de formación orientados a responder a las demandas del entramado productivo local, fortaleciendo las oportunidades de empleo y el desarrollo regional.