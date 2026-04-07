La lista de los funcionarios que accedieron a créditos del Banco Nación

Funcionarios y legisladores de LLA tomaron créditos millonarios del Banco Nación. El diputado Itail Hagman depuró la lista para señalar a los verdaderos beneficiados.

La plataforma "¿Cuánto deben?", creada por el programador Andrés Snitcofsky a partir de datos públicos de la Central de Deudores del Banco Central, permitió revelar que múltiples funcionarios y diputados de La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación durante la gestión de Javier Milei. Los montos individuales llegan al equivalente a 350.000 dólares y, en conjunto, superan los 2.500 millones de pesos.

La paradoja política es evidente: quienes desde el discurso oficial cuestionan la intervención del Estado y la banca pública recurrieron a ella para financiar sus propias viviendas. La denuncia penal de la diputada Mónica Frade y los pedidos de informes de la oposición buscan determinar si existieron condiciones preferenciales, dado que desde 2024 el BNA ofrece una línea diferencial para empleados públicos. El Banco Nación insistió en que el proceso es "homogéneo y sin excepciones", y el ministro Luis Caputo salió a defender a sus funcionarios: "No hay nada ilegal ni inmoral."

La lista errónea y la corrección de Hagman

En las primeras horas circuló por redes una lista con errores: incluía personas con créditos en otras entidades o tomados antes de este gobierno. Uno de los afectados fue el diputado Itai Hagman (Unión por la Patria), que salió a desmentirlo: su préstamo es del Banco Galicia, está declarado en su DDJJ y es anterior a la gestión actual. En su cuenta de X escribió:

Los 24 nombres de LLA en la lista depurada

Pedro Juan Inchauspe · Felipe Núñez · Felipe Oberón · Leandro Horacio Massaccesi · Matías Federico Furiase · Santiago Javier Saturio Rodríguez · Mariano Campero · Emiliano José Mongilardi · María Lorena Villaverde · Alejandro Ángel Carrancio · Alfredo Gonzales · Luis María Blanco · Matías Javier Mana · Alejandro Bongiovanni · Guillermo Patricio Madero · Juan Manuel Garzón · Federico Matías Ramos Napoli · Gonzalo Martín del Huerto · Maira Raquel Frías · Gustavo Gerardo González · María Gabriela Real · Marcos Patiño Brizuela · María Fernanda Avila · Juan Pablo Carreira

Leandro Massaccesi: lo echó Pettovello

El caso de mayor impacto político inmediato fue el de Leandro Horacio Massaccesi, jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano. Su crédito del BNA por casi 420 millones de pesos le costó el cargo: Sandra Pettovello lo desplazó apenas tomó conocimiento del préstamo. Massaccesi salió a defenderse y lamentó "el desenlace", pero fue el primer funcionario en pagar con su puesto la exposición pública.

Federico Furiase: el secretario de Finanzas con información privilegiada

Matías Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas, obtuvo un crédito hipotecario de 367 millones de pesos desde agosto de 2025. Su caso concentra las críticas más duras: como secretario de Finanzas y ex integrante del directorio del BCRA, Furiase tiene injerencia directa sobre la política de tasas e inflación —las mismas variables que determinan cuánto crecen las cuotas de los créditos UVA que él mismo tomó. La oposición señaló ese vínculo como un potencial conflicto de interés.

Pedro Inchauspe: el mayor monto de la lista

Juan Pedro Inchauspe, también director del Banco Central, encabeza el ranking con 510 millones de pesos desde diciembre de 2025. Que el regulador del sistema financiero argentino sea a la vez uno de los mayores beneficiarios de créditos del banco público más grande del país es, para sus críticos, difícil de explicar.

Felipe Núñez: el asesor de Caputo

Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro Caputo, accedió a un préstamo de 373 millones de pesos desde febrero de 2025. Su doble vínculo con la cartera económica y con otra entidad bancaria estatal agrega otro matiz al debate sobre conflictos de interés.

Mariano Campero: el descargo del diputado tucumano

El diputado Mariano Campero fue uno de los primeros en salir a dar explicaciones públicas. Reconoció haber tomado un crédito UVA del BNA por 275 millones de pesos —hoy actualizados a 322 millones— para comprar su primera vivienda familiar en Yerba Buena, Tucumán. Campero sostuvo que la línea es accesible para cualquier ciudadano, aunque la existencia de condiciones diferenciales para empleados del Estado debilita ese argumento.