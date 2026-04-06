El Gobierno les quitó acreditación a medios críticos

Les quitaron las acreditaciones a Ámbito, Tiempo, La Patriada, A24 y El Destape. Infobae y El Cronista también aparecían en la investigación, pero se salvaron de la censura.

El gobierno les sacó las acreditaciones a los periodistas de los medios que molestan a Manuel Adorni con el pretexto de que formaron parte de una campaña orquestada por Vladimir Putin para perjudicar a Javier Milei.

En la mañana de este lunes, los acreditados de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape no pudieron entrar a la Rosada porque les habían retirado el acceso mediante la huella digital.

En esos medios se publicaron algunas columnas en 2024 que, según reveló el sitio británico Open Democracy por medio de un parte de inteligencia ruso, buscaron afectar al gobierno de Milei. Las columnas fueron pagadas en 23 medios por la suma de 283 mil dólares, de acuerdo a la "investigación".

En la lista de Open Democracy también aparecían Infobae y El Cronista, pero en una contradicción que aún no tuvo una explicación oficial, esos dos medios no fueron censurados por el gobierno y mantuvieron sus acreditaciones.

'Yo ya sabía que esto le iba a servir al gobierno, obviamente', admitió a Gelatina el periodista Santiago O'Donnell

Los libertarios están desde hace tres semanas a la busca de algún salvavidas para salir de la encerrona judicial en la que los metió el jefe de gabinete. Casualmente Adorni fue humillado por algunos de los periodistas censurados en la caótica conferencia de prensa en la que trató de explicar el crecimiento escandaloso de su patrimonio desde que es funcionario.

La censura se da además sin que la nota de Open Democracy, reproducida en Argentina por Chequeado, el nuevo sitio de cabecera de los libertarios, haya tenido alguna comprobación o avance en la Justicia. De hecho, la propia editora del medio británico, Diana Cariboni, dijo que no existen pruebas concluyentes sobre los pagos a los periodistas. "No tenemos pruebas si se pagó a un medio, un periodista o un intermediario", dijo Cariboni a LN+.

La propia nota de Open Democracy aclara que no se pudieron "verificar si se realizaron pagos ni a quién". Es decir que la investigación, por el momento, sólo sirvió para que el gobierno tuviera una excusa para censurar periodistas, al mismo tiempo que la usó para desviar el foco de la agenda incendiaria de Adorni y los créditos hipotecarios multimillonarios que entregó el Banco Nación a funcionarios.

Liliana Franco, que está acreditada en la Rosada desde hace décadas para Ámbito, fue una de las periodistas que salió a repudiar la medida.

"El gobierno decidió impedir el ingreso a la @CasaRosada de los periodistas acreditados por los medios mencionados (con algunas excepciones) en la investigación periodística sobre el (supuesto) financiamiento ruso para una campaña en contra del gobierno. Digo "supuesto", dado que aún no se probó esta denuncia ante la Justicia. Por tal razón y, a pesar de los años que tengo como acreditada en la Rosada de ahora en más no podré ingresar. PD.: Ah, no conozco ningún ruso ni siquiera viajé a Rusia", tuiteó Franco.