Nación anticipa $400 mil millones a 12 provincias, entre ellas Chubut

El gobierno de Javier Milei dispuso anticipos financieros por hasta 400 mil millones de pesos correspondientes a la coparticipación federal a 12 provincias . Así quedó plasmado en el Decreto 219/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Allí se dispone que dichos anticipos deberán "ser reintegrados dentro del Ejercicio Fiscal en curso". La medida había sido anticipada la semana pasada en el marco del tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares que se debatirá este miércoles en Diputados.

Las provincias beneficiadas por la zanahoria libertaria son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra Del Fuego y Tucumán; algunas de ellas alineadas de manera irrestricta con la Casa Rosada mientras que otras, dialoguistas, mantienen una relación con vaivenes con el Gobierno de Milei.

En su artículo primero, el decreto presidencial señala que “el monto a otorgar a cada provincia lo determinará la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía conforme a la capacidad de repago de cada provincia sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales”.

El mecanismo elegido prevé que los anticipos sean devueltos dentro del mismo Ejercicio Fiscal 2026, a través de retenciones automáticas sobre los fondos que cada estado provincial reciba en concepto de coparticipación federal de impuestos. Será la Secretaría de Hacienda la encargada de “disponer la cancelación de los anticipos otorgados, con más los intereses que se devenguen calculados sobre la base de una Tasa Fija Nominal Anual del 15%, mediante la afectación de la respectiva participación de las provincias detalladas”.

Las provincias beneficiarias deberán autorizar al organismo bajo la órbita de Economía, a retener automáticamente los fondos emergentes del régimen, hasta cubrir el total del anticipo más los intereses correspondientes. La normativa prevé la posibilidad de que las autoridades de Hacienda acuerden con cada jurisdicción las condiciones de desembolso, los plazos y las modalidades de devolución de los fondos "pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones para determinarlos".

La implementación de este mecanismo de anticipos surge como respuesta a ocho meses seguidos de caída en la recaudación y apunta a mitigar la crisis fiscal que afecta a las provincias. Pero solo a las amigas o sumisas. Desde los gobiernos provinciales advierten que la recaudación total del primer trimestre muestra una disminución de un billón de pesos respecto al mismo período del año anterior. “Eso se ve en la recaudación provincial. La situación es dramática, están todos preocupados sean del color que sea. Están todos con los frentes abiertos y las paritarias incendiadas”, afirman.