Investigan a Adorni por al menos 15 viajes internacionales

Se trata de entre 15 y 19 tramos hacia o desde el exterior del país, entre idas y vueltas, desde que asumió como funcionario del Gobierno nacional en diciembre de 2023. Buscan esclarecer adónde fue y cómo pagó los vuelos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya lleva casi un mes en la mira por hechos y bienes difíciles de explicar bajo las normas de ética que corresponden a la función pública, y que La Libertad Avanza levantó como banderas morales desde su llegada al poder. Con el escándalo entrando en su quinta semana, el fiscal Gerardo Pollicita instruyó a su equipo para que investigue de 15 a 19 viajes, entre trayectos de ida y regreso, realizados por Adorni desde que asumió su primer cargo como funcionario público, el de vocero presidencial, en diciembre de 2023.

Se trata de viajes internacionales, ya que el número provino de los registros de Migraciones. Según publicó Lucía Salinas en el diario Clarín, este lunes la fiscalía impulsará nuevas medidas de prueba para averiguar adónde viajó exactamente Adorni, si lo hizo por su agenda oficial como funcionario o no, y cómo se financió cada uno de esos vuelos. Incluso se sospecha que podría haber ido a la isla caribeña de Aruba, justo cuando el Ejecutivo le pedía a la ciudadanía que veraneara en la Argentina.

En paralelo, se analizan los movimientos financieros del jefe de Gabinete La pesquisa patrimonial se abrió a partir de la denuncia que presentó la diputada Marcela Pagano, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza. La sospecha principal es que el nivel de gastos del jefe de los ministros no condice con sus ingresos, ni con los bienes y activos financieros que asentó en su declaración jurada.

El registro de Migraciones confirma los 15 a 19 tramos, pero no discrimina entre los viajes oficiales y los de carácter privado. Además, varios registros consignan destinos latinoamericanos, como Perú o Ecuador, que podrían haber sido lugares de conexión con otros vuelos hacia países más lejanos. Fuentes del expediente explicaron que los datos de Migraciones no siempre incluyen el tramo final. Por ejemplo, una salida hacia Estados Unidos puede continuar hacia otro lugar sin que quede registrado.

El fiscal Pollicita, a quien el juez Ariel Lijo delegó la causa, ordenó una serie de medidas para precisar esta información. Este lunes se firmarán requerimientos adicionales para completar la información sobre fechas, costos y destinos definitivos.

La investigación también pone el foco en averiguar si los viajes que no forman parte de la agenda oficial se pagaron con los ingresos que Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción.

Además, la fiscalía analiza varios viajes a Europa que hizo sola Bettina Angeletti, esposa del funcionario. En ese marco, la causa revisa también los movimientos financieros de los dos integrantes de la pareja. La denuncia de Pagano menciona un “desproporcional incremento patrimonial” con “severas discrepancias entre las declaraciones juradas del nombrado, omisiones de activos financieros y depósitos en el exterior”.

Bettina Angeletti es titular de una consultora de coaching ontológico llamada +BE, que firmó contratos con National Shipping S.A. (proveedora de YPF), por $6,37 millones en capacitaciones durante 2024 y 2025, y con el Grupo Datco (empresa de tecnología y telecomunicaciones que presta servicios a organismos estatales como ARCA, AySA, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos). La denuncia judicial también menciona posibles vínculos con el Grupo Foggia, asociado a DirecTV y a la licitación de Tecnópolis.

La Justicia Federal estudia dos inmuebles de la pareja: una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en la calle Miró al 500, en la ciudad de Buenos Aires. Se ordenará una tasación de las propiedades para determinar si los valores declarados en las escrituras coinciden con los valores reales de mercado. La escribana que intervino en ambas operaciones declarará este miércoles.

Hasta el momento, Manuel Adorni negó todas las acusaciones en declaraciones públicas, pero indicó que responderá ante la Justicia y los organismos de control, recuperó el sitio Perfil.com