La causa judicial que involucra al funcionario Manuel Adorni avanza en una etapa clave con la declaración de dos mujeres señaladas como posibles financistas de una operación inmobiliaria bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Investigación a Adorni: declaran las presuntas aportantes del dinero por un departamento

Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, quienes fueron citadas a declarar ante el fiscal federal Gerardo Pollicita para explicar el origen de un préstamo privado por 100.000 dólares, monto que habría sido utilizado para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Bajo la lupa, el origen de los fondos

Según consta en el expediente, el préstamo se habría dividido en dos tramos —85.000 y 15.000 dólares—, lo que despertó dudas sobre su trazabilidad y condiciones. La Justicia busca determinar si el financiamiento declarado tiene sustento real o si fue utilizado para justificar el origen del dinero.

Uno de los elementos que intensificó la investigación es la coincidencia temporal con otra operación inmobiliaria: el mismo día, la esposa del funcionario adquirió una propiedad en un country bonaerense, lo que generó interrogantes sobre la evolución patrimonial del entorno.

Más testimonios y foco en las operaciones

En los próximos días está previsto que otras personas también presten declaración, en particular en relación a la venta del inmueble, que habría incluido adelantos y una hipoteca sin intereses, aspectos que son analizados por los investigadores.

En paralelo, desde el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires recordaron que todas las operaciones realizadas por personas políticamente expuestas deben ser informadas a la Unidad de Información Financiera, en el marco de los controles vigentes.

Etapa decisiva

Con nuevas pruebas y testimonios en curso, la causa entra en una fase determinante para esclarecer el circuito del dinero y definir si existieron irregularidades en la operación investigada.