Milei asegura que "es falso que estemos mal"

El Presidente lo justifica en la estabilidad del dólar, la suba del Merval y la baja del riesgo país.

El presidente Javier Milei publicó este domingo por la noche un mensaje en sus redes sociales bajo el título “Reflexión de domingo”, en el que defendió el rumbo económico de su gestión y cuestionó las interpretaciones negativas sobre la situación del país.

Sus declaraciones se inscriben en un contexto de debate público creciente sobre la evolución de variables clave como el tipo de cambio, el riesgo país y el desempeño de los mercados financieros, más allá de que cada vez más gente padece su ajuste en todo el país, donde cierran fábricas y comercios; prácticamente la construcción está paralizada y los salarios pierden todos los meses con la inflación.

Pero en su publicación, Milei planteó una serie de interrogantes dirigidos a analistas, consultores y periodistas: “Tal vez algún consultor o periodista lo pueda explicar: en Argentina, cuando al país le iba ‘tan mal’ como dicen que le va ahora, ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal?”.

Con esta afirmación, el mandatario buscó contrastar la actual dinámica cambiaria con episodios históricos de crisis, en los que la depreciación del peso solía ser un indicador inmediato de inestabilidad.

El Presidente también amplió su argumento al plano internacional, al señalar que ante shocks externos negativos -como guerras o crisis financieras- es habitual que se produzcan caídas simultáneas en monedas, bonos y mercados bursátiles. “Y cuando había un shock externo negativo, en cualquier lugar del mundo ¿no colapsaba acaso la moneda local, los bonos y la bolsa?”, expresó.

En ese sentido, Milei destacó el comportamiento reciente de los activos argentinos en comparación con episodios pasados. “Si nos va tan mal, ¿cómo explican entonces que el Merval y el peso sean la bolsa y la moneda de mejor performance desde que empezó la guerra? ¿Cómo explican el riesgo país en torno a los 550 si shocks externos antes lo ponían cerca de los 2.000?”, agregó, en referencia a indicadores financieros que, según su visión, reflejan una mejora en la percepción de los inversores.

El mensaje concluyó con una definición tajante sobre la interpretación de estos datos: “Spoiler para el lector: hay una única lectura, es falso que estemos mal. La única razón por la que esta vez está siendo diferente es precisamente porque hemos ordenado el desastre heredado y porque vamos camino a ser el país con mayor crecimiento de la región”.