Piden a Nación liberar fondos para reparar rutas

Junto a otros diputados, Juan Pablo Luque reclamó a Nación que libere los fondos que se recaudan con el impuesto a los combustibles.

Fue a través de una nota presentada al ministro de Economía, Luis Caputo. Allí, diputados nacionales de Unión por la Patria –entre ellos el exintendente de Comodoro, Juan Pablo Luque- resaltan “el marcado deterioro de la red vial nacional” y recuerdan que los recursos retenidos no son de libre disponibilidad.

A través de sus redes sociales, Luque difundió la presentación de la nota presentada junto a diputados y diputadas de otros distritos con este reclamo en común. “Las rutas nacionales están destruidas y no es falta de recursos: es una decisión política”, posteó Luque este sábado en sus redes sociales.

Recordó que “hace casi 3 años que no hay mantenimiento, mientras el Gobierno sigue aumentando el impuesto a los combustibles. Es decir: los argentinos pagan más, pero las rutas están cada vez peor”.

“Esos recursos deben ir al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y no llegan al mantenimiento vial. Chubut es un claro ejemplo: las rutas 40, 3 y 25 están destruidas y son un verdadero peligro de muerte para quienes las transitan”, destacó el diputado nacional.

“Pagamos un costo cada vez más alto por el combustible; merecemos tener rutas transitables”, acotó Luque en la publicación.

La nota presentada que cuenta con las firmas de los diputados Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires) y Guillermo Michel (Entre Ríos), entre otros. Allí también se menciona que en 2024 la recaudación informada bajo el concepto "Impuesto a los Combustibles" llegó en 2024 a $ 2.520.915 millones, lo que representa un crecimiento de más del 378% respecto del año 2023; mientras que en 2025 alcanzó $ 4.846.146 millones, significando una variación interanual del 92,2% y constituyéndose en uno de los impuestos con mayor crecimiento interanual.

Según los datos señalados, el SISVIAL debería haber percibido $ 360.238,8 millones para 2024, $ 692.514,3 millones en 2025, y en lo que va del 2026 rondaría los $124.400 millones.

Sin embargo, en 2024 existieron ingresos efectivos a la cuenta especial SISVIAL por $ 247.627.935.459, colocaciones a plazo al 31/12/2024 por $ 223.149.094.072 y solo $ 40.668.907.786 con destino a pagos de beneficiarios vinculados al Sistema Vial Integrado, revelando un apartamiento del destino de los recursos y obstruyendo el objeto por el cual se concibió el impuesto que tiene como fin sostener, conservar, ampliar y mejorar la infraestructura vial del país.