Nueva Generación sigue firme y Caleta se suma a los protagonistas

La “Nueva” continúa en lo más alto de la zona B y el “Puerto” se sumó al lote de líderes en la zona A, aprovechado la suspensión de partidos por la lluvia.

De manera parcial, se disputó este sábado la 6ª fecha del torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que se vio perjudicada por las precipitaciones que se registraron durante la tarde.

En la zona A, Caleta Córdova aplastó 6-0 como local a Talleres Juniors y ahora es líder junto a Manantiales Behr de Ciudadela y Oeste Juniors, que no pudieron jugar sus partidos ante Comodoro FC y Florentino Ameghino, respectivamente.

En la zona B se disputaron los tres encuentros programados, donde Nueva Generación goleó 3-0 como local a San Martín para continuar como único dueño de la cima, mientras que Deportivo Roca goleó 4-1 a Stella Maris y Tiro Federal hizo lo propio por 3-0 sobre Universitario.

En el Interzonal, Camioneros Patagónicos derrotó 1-0 a Ferrocarril del Estado y sigue segundo en la zona B, a dos unidades de Nueva Generación. Por su parte, el “Ferroviario” no pudo subir a la punta en la zona A.

Panorama de la 6ª fecha Zonal B

SABADO 18

ZONA “A”

- Florentino Ameghino vs Oeste Juniors (suspendido).

- Manantiales Behr de Ciudadela vs Comodoro FC (suspendido)

- Caleta Córdova 6 / Talleres Juniors 0.

ZONA “B”

- Deportivo Roca 4 / Stella Maris 1.

- Tiro Federal 3 / Universitario 0.

- Nueva Generación 3 / San Martín 0.

INTERZONAL

- Camioneros Patagónicos 1 (Claudio Ojeda) / Ferrocarril del Estado 0.