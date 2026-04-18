Nueva Generación sigue firme y Caleta se suma a los protagonistas

De manera parcial, se disputó este sábado la 6ª fecha del torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que se vio perjudicada por las precipitaciones que se registraron durante la tarde.
En la zona A, Caleta Córdova aplastó 6-0 como local a Talleres Juniors y ahora es líder junto a Manantiales Behr de Ciudadela y Oeste Juniors, que no pudieron jugar sus partidos ante Comodoro FC y Florentino Ameghino, respectivamente.
En la zona B se disputaron los tres encuentros programados, donde Nueva Generación goleó 3-0 como local a San Martín para continuar como único dueño de la cima, mientras que Deportivo Roca goleó 4-1 a Stella Maris y Tiro Federal hizo lo propio por 3-0 sobre Universitario.
En el Interzonal, Camioneros Patagónicos derrotó 1-0 a Ferrocarril del Estado y sigue segundo en la zona B, a dos unidades de Nueva Generación. Por su parte, el “Ferroviario” no pudo subir a la punta en la zona A.
Panorama de la 6ª fecha Zonal B
SABADO 18
ZONA “A”
- Florentino Ameghino vs Oeste Juniors (suspendido).
- Manantiales Behr de Ciudadela vs Comodoro FC (suspendido)
- Caleta Córdova 6 / Talleres Juniors 0.
ZONA “B”
- Deportivo Roca 4 / Stella Maris 1.
- Tiro Federal 3 / Universitario 0.
- Nueva Generación 3 / San Martín 0.
INTERZONAL
- Camioneros Patagónicos 1 (Claudio Ojeda) / Ferrocarril del Estado 0.