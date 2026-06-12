Igualaron 1-1 en Toronto por el partido que puso en marcha el Grupo B del certamen de la FIFA. Lukic abrió la cuenta para los europeos y empató Larin para los norteamericanos.

Canadá y Bosnia debutaron con un empate en el Mundial

Canadá, una de las anfitrionas de la Copa del Mundo, y Bosnia Herzegovina empataron este viernes 1-1 en el partido que puso en marcha el Grupo B del certamen de la FIFA.

El encuentro, que se jugó en el estadio Toronto, tuvo el arbitraje del argentino Facundo Tello. Los goles los marcaron Jovo Lukic para los bosnios, mientras que Cyle Larin, anotó en el segundo tiempo el gol de empate para el conjunto canadiense.

En los primeros minutos del partido, Canadá tomó la iniciativa y manejó la pelota, con transiciones rápidas hasta tres cuartos de cancha. Bosnia y Herzegovina, esperaba, paciente, fiel a su estilo. Pero los pocos contraataques que conseguía resultaban peligrosos para Canadá.

Sin embargo, el gol del equipo europeo llegó de pelota parada a los 21’, con un cabezazo de Jovo Lukic, luego de un tiro de esquina cerrado que un compañero peinó en el primer palo.

El segundo tiempo fue casi todo de Canadá. Su entrenador, el estadounidense Jesse Marsch, no tuvo problema en sacar a los 61' a los tres referentes de ataque a la vez: Jonathan David, Buchanan y Miller.

Los ataques de Canadá se repetían: en la más peligrosa, el capitán bosnio Sead Kolasinac despejó en la línea una pelota que dio en el travesaño y salió.

Finalmente el empate llegó a los 78’, cuando Cyle Larin recibió de espaldas un pase filtrado de Promise David dentro del área, giró y definió fuerte y abajo para vencer al arquero.

En la próxima fecha, Canadá se medirá contra Qatar, el jueves 18 de junio, mientras que Bosnia y Herzegovina buscará reponerse con Suiza en la misma jornada.

Por otra parte, este sábado desde las 16, en el estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, se enfrentarán qatarís y suizos para completar la fecha inicial del Grupo B.