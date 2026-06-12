Hugo Lemos última detalles para el Mundial de Apnea en Honduras

El buzo comodorense será parte del Mundial de Apnea que se llevará a cabo en agosto, representando a la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas (FAAS).

El titular del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, recibió en su despacho a Hugo Lemos es instructor de Scuba y Apnea (contener la respiración de manera voluntaria bajo el agua, ya sea en disciplinas de pileta o profundidad), quien comenzó a competir hace un tiempo y tendrá en agosto la posibilidad de disputar el Mundial de Apnea en Honduras, más precisamente en la localidad de Roatán.

Lemos es santafesino, pero vive en Comodoro hace 22 años, y será parte de la delegación argentina en el Mundial de Apnea, representando a la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas (FAAS) en categoría Senior. Viajará junto a Ricardo Montans, colaborador para sus entrenamientos, y se espera la confirmación de otro argentino, Gustavo Merlino.

En febrero marcó un podio en Chile, en una modalidad similar, pero en aguas frías, por lo cual llamó el interés del entrenador Ricardo Montans, quien hizo los contactos con FAAS para que juntos sean parte del Mundial de Honduras.

“Gracias a Eduardo Carrasco de Comodoro Turismo se hizo el nexo, para la reunión con Hernán Martínez, para venir a contarle lo que se me viene como atleta. Pedir el acompañamiento, que por suerte estará. Me van a ayudar en los próximos compromisos. Ya tuve experiencias de competencias en profundidad, en aguas cálidas y aguas frías. En aguas frías en Chile pude hacer podio y ahora gracias al trabajo que vengo haciendo y empujar a la actividad, me invitaron para representar a Argentina en el Mundial de Apnea de profundidad en Roatán en agosto”, comentó Lemos.

“Viajo este mes para entrenar mucho más en aguas tropicales. Entrenaré con Ricardo Montans, que es el Nº1 de Argentina y quien me ayudará a mejorar y dejar a Comodoro y Argentina en lo más alto que podamos”, señaló.

“Empecé a competir hace un año, es muy difícil competir en profundidad por los viajes al exterior, además de la planificación para los entrenamientos. Entreno acá en Comodoro, con todos los riesgos que conlleva eso. Hay cuestiones técnicas que tienen que ver con la profundidad y seguridad, que hacen que acá yo pueda entrenar solo cuando el clima me deja”, explicó el instructor.

“En Chile íbamos a buscar el podio, con 50 metros de profundidad. Hubo errores de planificación, tuve un desgaste que no había tenido en cuenta. De eso se aprende también. Y logré 43 metros en aguas más frías que Comodoro, eso complicó mi marca, pero logré con el tercer puesto, así que me volví no con el número, pero si con el objetivo cumplido. Eso, además de charlas con Ricardo y la Federación, me motivó a ir al Mundial. Tengo expectativas de poder realizar mejores marcas”.

“Es difícil entrenar en el exterior y competir, es todo en dólares. No es una actividad que puedas entrenar solo, debes tener gente que te cuide. Es todo muy complejo, pero Hernán se comprometió a darnos una mano. Comodoro Turismo también nos ayudará, y eso alivia y te da ganas de continuar, porque sino es muy difícil. Por eso les agradezco a Hernán Martínez de Comodoro Deportes y Eduardo Carrasco de Comodoro Turismo por la ayuda. También agradecer a mi pareja y los alumnos que eligen mi escuela y me motivan a meterle”, concluyó.