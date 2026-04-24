Chubut asegura $48 mil millones: La Legislatura avaló el acuerdo de provincia con ANSES

Con amplio respaldo, la Legislatura de Chubut convalidó el convenio que garantiza ingresos mensuales para sostener el sistema previsional provincial. Nación reconoce una deuda histórica y se abre una etapa de pagos en cuotas.

La Legislatura de Chubut aprobó este jueves, por amplia mayoría, el acuerdo con ANSES que reconoce una deuda de $48.000 millones con la provincia. El convenio fija un esquema de pagos en 12 cuotas mensuales de $4.000 millones, con inicio en mayo y finalización en abril del próximo año.

El entendimiento fue firmado por el gobernador Ignacio Torres con autoridades nacionales y apunta a reforzar el financiamiento del sistema previsional provincial. Se trata de un avance concreto sobre un reclamo que llevaba años sin resolución.

Con este aval legislativo, Chubut asegura un flujo de fondos sostenido durante un año, lo que le permite ordenar sus compromisos y dar previsibilidad a la caja previsional.

Como parte del acuerdo, la provincia suspende los plazos del juicio en la Corte Suprema contra el Estado Nacional. Una vez cancelado el total, Chubut desistirá de las acciones legales, cerrando un conflicto histórico entre ambas partes.