Calificó su visita y reunión con el presidente Javier Milei como "preocupante".

Carrió cuestionó la visita de Peter Thiel y advirtió sobre su influencia en la Argentina

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó duras críticas tras la visita del empresario tecnológico Peter Thiel a la Argentina y su reunión con el presidente Javier Milei el último jueves, horas después de que se instrumentara la medida de censura contra los periodistas acreditados en Casa Rosada. Los cuestionamientos apuntan contra los intereses del magnate.

A través de su cuenta en X, Carrió calificó la presencia del magnate como preocupante y lo vinculó con intereses que, según sostuvo, atentan contra los valores democráticos. “Lo de Peter Thiel es terrible y que se instale en la Argentina es aún peor”, escribió.

Luego, agregó: “Hay que buscar qué es Palantir. Va en contra de la República, la democracia y las libertades. Es Pentágono puro, es el eje del mal”.

La reunión entre Javier Milei y Peter Thiel se llevó a cabo con fuerte hermetismo y sin acceso para la prensa acreditada.

Del encuentro participaron también el canciller Pablo Quirno y, días antes, el empresario ya había mantenido contactos con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Se trató del segundo encuentro formal entre el mandatario y el magnate. El primero había tenido lugar en mayo de 2024, aunque ambos ya se conocían desde febrero de ese año en un foro internacional.

PETER THIEL, UN HOMBRE TEMERARIO

Thiel –que concurrió al encuentro con Milei acompañado por su esposo- es uno de los nombres más influyentes de Silicon Valley y cofundador de PayPal. Su fortuna ronda los u$s27.000 millones y consolidó su perfil como inversor temprano en compañías como Facebook.

Además, es dueño de Palantir Technologies, una firma creada en 2003 con apoyo de la CIA que desarrolla sistemas de análisis de datos utilizados por agencias de inteligencia, defensa y organismos gubernamentales en todo el mundo.

También mantuvo vínculos políticos en Estados Unidos, donde respaldó al expresidente Donald Trump y tuvo relación con el actual vicepresidente JD Vance.

Thiel adquirió una propiedad en el exclusivo barrio porteño de Barrio Parque por cerca de u$s12.000.000, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible presencia más estable en el país. La vivienda, ubicada sobre la calle Dardo Rocha, pertenecía previamente al financista Juan Ball.

REACCIONES POLITICAS

Las críticas no se limitaron a Carrió. La diputada Kelly Olmos también expresó su preocupación por la visita del empresario y su vínculo con el Gobierno.

“Manifestamos nuestra preocupación por la presencia en Argentina del empresario tecnológico Peter Thiel, dueño de Palantir, y su reunión con representantes del Poder Ejecutivo”, sostuvo, en un mensaje respaldado por otros legisladores.

Además, cuestionó las restricciones a la prensa durante el encuentro y rechazó lo que consideró posiciones contrarias a la democracia.

La visita de Thiel y su acercamiento al Gobierno abrieron un nuevo foco de debate político en torno a la influencia de grandes empresarios tecnológicos en la toma de decisiones estatales.

Mientras desde el oficialismo no se brindaron detalles sobre los temas abordados, desde la oposición surgieron advertencias sobre el rol de compañías vinculadas a inteligencia y defensa en el ámbito local.