Luis Brandoni y la política, una trayectoria marcada por controversias y malentendidos

Más allá de su brillante carrera artística, el actor construyó un perfil político intenso que lo llevó desde el sindicalismo actoral hasta el Congreso, atravesado por episodios polémicos y lecturas erróneas.

La vida de Luis Brandoni no puede entenderse únicamente desde su aporte al mundo del espectáculo. Su recorrido estuvo profundamente atravesado por la política, un terreno en el que se movió con convicción, pero también con una serie de episodios que, en más de una ocasión, lo dejaron expuesto a interpretaciones equivocadas.

Uno de los momentos más significativos ocurrió el 28 de mayo de 1974, cuando, en su rol de secretario general de la Asociación Argentina de Actores (AAA), participó de una reunión con Juan Domingo Perón en la Casa Rosada. Allí expresó: “Nuestra Asociación, señor presidente, cree que este es un momento óptimo para tomar una decisión verdaderamente trascendente que hace tanto a la cultura nacional como a la penetración ideológica”. Aquella intervención, en un contexto político extremadamente sensible, sería luego utilizada para construir una imagen distorsionada de su posicionamiento.

Tras la muerte de Perón, la estatización de los canales de televisión derivó en acusaciones infundadas. Alejandro Romay llegó a señalar que Brandoni había participado en la toma de emisoras “a punta de pistola”, una versión que el actor desmintió y que incluso derivó en un conflicto judicial. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: durante años fue marginado por sectores empresariales de la televisión.

Las tensiones no terminaron allí. Fue amenazado por la Triple A, que le dio 48 horas para abandonar el país acusándolo de izquierdista, una etiqueta que no se correspondía con su pensamiento. Luego, durante la última dictadura militar, fue incluido en listas negras, lo que restringió aún más sus posibilidades laborales. Incluso sufrió, junto a su entonces esposa Marta Bianchi, un secuestro breve por parte de un grupo parapolicial.

Con el regreso de la democracia, Brandoni profundizó su participación política dentro de la Unión Cívica Radical (UCR). Fue un colaborador cercano de Raúl Alfonsín y en 1997 asumió como diputado nacional. Años más tarde, también fue candidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, incluso en democracia, su figura siguió generando controversia. En los últimos años, su postura crítica hacia el kirchnerismo lo colocó nuevamente en el centro del debate público. Algunos lo calificaron de “ultramacrista”, aunque nunca formó parte del PRO. Su única afiliación formal siempre fue al radicalismo. Esa exposición constante también tuvo impacto en su carrera artística.

Hubo etapas en las que su participación en cine y televisión se redujo notablemente, en parte por su posicionamiento político en un ambiente donde muchos colegas sostenían posturas diferentes. Luis Brandoni fue, en definitiva, una figura compleja, apasionada y coherente con sus ideas. Su vida pública estuvo atravesada por una fuerte vocación tanto artística como política, dos mundos que supo habitar con intensidad, aun cuando eso implicara pagar costos personales y profesionales.