Murió Luis Puenzo, el director de cine argentino ganador del Oscar con "La historia oficial"

En los últimos años, Puenzo se había mantenido alejado de la vida pública debido a problemas de salud.

El cine argentino vuelve a sufrir una triste perdida: este martes se confirmó el fallecimiento de Luis Puenzo, director de La historia oficial, la primera película del país en ganar un premio Oscar, en 1986.

En los últimos años, el realizador –padre de la directora Lucía Puenzo- se había mantenido alejado de la vida pública debido a problemas de salud. La noticia de su muerte fue confirmada por su entorno cercano y por Argentores a través de un extenso comunicado en sus redes sociales.

"Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento", indicaron desde la entidad.

Puenzo fue un director de cine, guionista y productor argentino, reconocido a nivel internacional por haber dirigido La historia oficial, la primera película del país en ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986.

Nació el 19 de febrero de 1946 en Buenos Aires y desarrolló una carrera muy influyente dentro del cine argentino. Su obra más famosa aborda el impacto de la última dictadura militar (1976-1983), especialmente el drama de los niños apropiados durante ese período. La película fue protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio, secundados –entre otros- por Hugo Arana, Chunchuna Villafañe y Patricio Contreras.