La propuesta se realizará el sábado 25 de abril a las 10 en Km 3 e invita a conocer los recursos marítimos locales y su uso en recetas de la zona.

Jornada para reconocer y cocinar algas comestibles en el Club Náutico YPF

El sábado 25 de abril a las 10 se llevará adelante una jornada de reconocimiento de algas comestibles en el Club Náutico YPF, ubicado en Km 3.

La actividad propone un acercamiento práctico a los recursos marítimos locales, con un espacio dedicado tanto a la identificación de especies como a su aplicación en la cocina.

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La iniciativa incluye también una instancia de aprendizaje orientada a la preparación de recetas con algas, con el objetivo de promover su aprovechamiento en la gastronomía regional.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del teléfono +54 9 297 452-6631. La actividad es impulsada por Martiniano Álvarez.