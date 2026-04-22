Boxeador amateur detenido por fracturarle el maxilar a un rival

El sujeto, que competía a nivel local y provincial, será indagado en las próximas horas. Sucedió en La Plata

Un boxeador amateur, de 32 años, fue detenido en la ciudad de La Plata acusado de haber provocado graves lesiones, una de ellas una fractura en el maxilar, a otro jugador durante un partido de fútbol disputado meses atrás.

El hecho que originó la investigación sucedió el 8 de noviembre del año pasado en el predio “La Selección”, ubicado en Ruta 36 y 32. Según la denuncia, la víctima, un joven de 27 años, se encontraba jugando un partido de fútbol entre amigos cuando comenzó a ser hostigado por un rival que se mostró agresivo durante toda la actividad.

De acuerdo al relato, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, minutos antes de finalizar el encuentro, el agresor se acercó por detrás y, sin mediar palabra, le dio un golpe de puño en el rostro. Como consecuencia, la víctima sufrió una fractura de maxilar y debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín.

Con la denuncia radicada, los oficiales de la DDI La Plata iniciaron la investigación que permitió identificar al implicado, quien resultó ser un boxeador amateur con participación en peleas a nivel local y provincial.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó su detención en el marco de un expediente penal caratulado como “lesiones graves agravadas por alevosía”, con intervención de la UFI N°11 a cargo del fiscal Álvaro Garganta.

El operativo de captura se concretó cuando los policías lograron ubicarlo en la zona de calle 162, mientras realizaba una rutina de entrenamiento. Tras su identificación, fue reducido en la vía pública y trasladado a sede policial.

Se aguarda a que el acusado sea indagado en las próximas horas, mientras la causa continúa su curso en el Departamento Judicial La Plata.