Tiago Durán quedó preso 6 meses por el crimen de Cardoso

La Justicia avanzó este miércoles en la causa por el homicidio de Ariel Nicolás Cardoso (25) al formalizar la investigación contra Tiago Benjamín Durán, señalado como coautor del hecho junto a su hermano Branco Durán, ya imputado en el expediente. Tiago Durán fue detenido el pasado 1 de mayo, en uno de los operativos realizados por la Policía para dar con Nadir Vera (30) y Erick Encina (28), presos ambos por el doble homicidio del 22 de abril que tuvo como víctimas fatales a los jóvenes Rodrigo Nieves (25) y Agustina Asencio (24).
De acuerdo a la acusación fiscal, el crimen de Cardoso -un vendedor ambulante oriundo de la provincia de Buenos Aires- ocurrió el domingo 5 de octubre de 2025 en la estación de servicio ubicada sobre avenida Hipólito Yrigoyen y calle Pellegrini. Allí, los imputados habrían ejecutado un plan previamente acordado para atacar a tres vendedores ambulantes.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que los hermanos Tiago y Branco Durán dispararon contra las víctimas, provocando la muerte de Cardoso y dejando gravemente herido a Federico Mujica, mientras una tercera persona logró escapar. Se trataría de Uriel Durán, otro hermano.
En la audiencia, la fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, argumentando riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación, además de la gravedad del hecho. La defensa no se opuso a la medida.
El juez Alejandro Soñis resolvió formalizar la investigación y ordenar la prisión preventiva de Tiago Durán por seis meses, mientras continúa el proceso judicial.