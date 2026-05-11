Derrotó 2-0 a HDP Futsal por la quinta fecha de la categoría Honor 1 y continúa liderando en su zona.

Camioneros sigue firme en el torneo Oficial de futsal

Se disputó el fin de semana una nueva fecha del torneo Oficial 2026, que organiza la Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, Camioneros logró su quinta victoria en la Zona de Honor 1 al imponerse por 2-0 ante HDP Futsal, con un doblete de Ariel Millanes.

De esa manera, el “Camión” se mantiene en lo más alto de su grupo con 10 unidades y con puntaje ideal.

Por su parte, en el otro partido de la quinta fecha, Sindicato Petrolero, con dos tantos de Micael Gorosito, empató 2-2 ante Inter, que marcó a través de Elías Cárdenas y Julián Lacho.

Mientras tanto, en las categorías de ascenso, y por la Zona A2, Estudiantes Futsal obtuvo su octavo éxito en fila al derrotar ajustadamente 6-5 a Flamengo A. Lo hizo con los goles de Pablo Motto, en tres ocasiones, Martín Igor que anotó por duplicado y Matías Ibarra.

Los goles del “Fla” A los hicieron Leandro Ríos -dos-, Lucas Chávez, Rodrigo De Fernández y Brandon Montenegro.

Mientras que por el certamen de la C20, Halcones Futsal, con tres de Oziel Mansilla, dos de Joaquín Coronados y otros tantos de Santiago Villafañe, se impuso por 7-4 ante 707 Futsal, que marcó por intermedio de Pablo Ignatoff, Maximiliano Ulloa, Benjamín Márquez Da Rossa y Thiago Morán.

A continuación se destallan los resultados que se registraron este domingo en el Gimnasio municipal 1.

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Panorama

CATEGORIA “A”

ZONA A1

7ª fecha

- Los Cholos 1 (Tobías Milessi) / El Lobito 8 (Ignacio Alaniz 3, Carter 2, Matías Díaz, Luis Reiñanco y Herrera).

8ª fecha

- Roma Futsal 1 (Jonathan Caballero) / 2 de Abril 3 (Mario Curín, Ezequiel Melihuechen y Braian Varga).

- Carlos Automotores 4 (Julián Leiva 2, Alan Armoa y Damián Norval Martínez) / Bric SRL Futsal 2 (Santiago Beynon y Carlos Verón).

ZONA A2

7ª fecha

- Estudiantes Futsal 6 (Pablo Motto 3, Martín Igor 2 y Matías Barría) / Flamengo A 5 (Leandro Ríos 2, Lucas Chávez, Rodrigo De Fernández y Brandon Montenegro).

9ª fecha

- San Cayetano 1 (Manuel Aguirre) / Sport Boys B 8 (Franco Altamirano 2, Eduardo Astudillo 2, Agustín Figueroa 2, Emanuel Almonacid y Franco Toconas).

- Zeus FC GP / Guardianes B PP.

ZONA A3

7°ª fecha

- Rústicos Predilectos 1 (Tomás Raimapo) / Parma FS A 4 (Matías Ruiz 2, Nicolás Barría y Alejo Romero).

9ª fecha

- La Mata 1 (Axel Saldivia) / La Vecindad 1 (Fabricio Barrionuevo).

CATEGORIA C20

7ª fecha

- Halcones Futsal 7 (Oziel Mansilla 3, Joaquín Coronados 2 y Santiago Villafañe 2) / 707 Futsal 4 (Pablo Ignatoff, Maximiliano Ulloa, Benjamín Márquez Da Rossa y Thiago Morán).

8° FECHA

- Cepatacal 1 (Tiziano Mirol) / MyL Futsal 4 (Valentino López, Leonidas Amaya y Dante González).

- Chacabuco 7 (Leonel Cárdenas 3, Federico Arismendi, Arian Caso, Tomás Saldivia, Gawoikoski y Arismendi) / Guardianes 2 (Federico López Barba y Lautaro López).

CATEGORIA HONOR

ZONA 1

5ª fecha

- Sindicado Petrolero 2 (Micael Gorosito 2) / Inter 2 (Elías Cárdenas y Julián Lacho).

- HDP Futsal 0 / Camioneros 2 (Ariel Millanes 2).