El “Granate” de Comodoro Rivadavia derrotó 4-3 a Atlético Neuquen de Paraná y en cuartos jugará este jueves a las 17:30 ante Jockey Club A de Mendoza.

Lanús está en cuartos de final del Argentino C-20 Norte de Futsal

El equipo masculino C-20 de Lanús de Comodoro Rivadavia se clasificó este miércoles a los cuartos de final del Torneo Argentino de Clubes de Fútbol de Salón, que se desarrolla en la localidad de Montecarlo, en la provincia de Misiones.

El conjunto “granate” derrotó en uno de los duelos de octavos de final a Atlético Neuquen de Paraná por 4-3 y de esa manera está entre los mejores ocho equipos del certamen que organiza la Confederación Argentina (CAFS) y la Asociación Montecarlo de Fútbol de Salón (AMoFuSa).

De esa manera, Lanús, quien es el único representante de la ciudad y de Chubut, se metió en una nueva instancia, con la ilusión de dar, este jueves -a las 17:30-, un nuevo paso, cuando se enfrente por un lugar en “semis” con Jockey Club A de Mendoza, que derrotó 3-1 a Jotita Futsal de El Dorado, Misiones.

Los otros cruces de cuartos de final son: Villa Hipódromo de Mendoza-Atlético Tucumán, Deportivo Esquina de Corrientes-Don Bosco de Paraná y Rivadavia Seguros de Misiones-Gymnasium de Tucumán.

El viernes, mientras tanto, será día de semifinales, mientras que el sábado se jugará la gran final, con la respectiva entrega de premios.

Los partidos de cuartos de final se podrán seguir a través de YouTube de la CAFS, con los relatos de Darío Brusadin.

ASOCIACION PROMOCIONAL

Por otra parte, la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia informa que este jueves a las 20 en el salón vidriado del Club Ingeniero Huergo, se realizará la asamblea correspondiente al año 2025.

En la misma se tratarán los siguientes puntos: Elección se dos asociados para firmar el acta; Consideración de memoria y balance del ejercicio anual 2024 y Elección del Síndico titular y Síndico Suplente.

Panorama de Octavos de final

MIERCOLES 6

En el Club Atlético Huracán

- Lanús 4 / Atlético Neuquen 3.

- Gymnasium 1 (0) / Club Alemán B 0 (0).

- Atlético Tucumán 5 / Cariocas 2.

- Jockey Club A 3 / Jotita Futsal 1.

En el Polideportivo Mundialista Municipal de Montecarlo

- Don Bosco 6 / Nueva Era 4.

- Villa Hipódromo 4 / La Placita 2.

- Club Alemán A 2 / Deportivo Esquina 3.

- Seguros Rivadavia 7 / José Hernández 0.

Programa – Cuartos de final

JUEVES 7

En el Polideportivo Mundialista Municipal de Montecarlo

15:30 Villa Hipódromo vs Atlético Tucumán.

17:30 Jockey Club A vs Lanús.

19:30 Deportivo Esquina vs Don Bosco.

21:30 Rivadavia Seguros vs Gymnasium.