Lanús no pudo con Jockey Club A y quedó eliminado

El equipo comodorense perdió 3-1 ante el elenco mendocino y no pudo acceder a las “semis” del Torneo Argentino C-20 Norte de Clubes de fútbol de salón que se juega en Misiones.

El equipo masculino C-20 de Lanús de Comodoro Rivadavia quedó eliminado este jueves en los cuartos de final del Torneo Argentino C-20 Norte de Clubes de fútbol de salón que se disputa en la ciudad misionera de Montecarlo.

En ese contexto, el elenco chubutense perdió 3-1 ante Jockey Club A de Mendoza y no pudo acceder a las semifinales del certamen, que organiza la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) y la Asociación Montecarlo de Futsal (AMoFuSa).

De esa manera, Lanús, quien fue el único representante de la ciudad y de la provincia, se despidió del certamen, donde en la fase de grupos había logrado dos victorias -3-2 ante Jotita Futsal de El Dorado, Misiones y 6-3 frente a Club Alemán B de Mendoza, y una derrota -6-1 ante Newell’s de Rosario-.

En octavos de final, mientras tanto, le había ganado a Atlético Neuquén de Paraná por 4-3, mientras que este jueves, no pudo con el “Burrero”.

El equipo mendocino jugará este viernes una de las semifinales ante Atlético Tucumán, que en el primer duelo de cuartos de final, se impuso por penales 2-1 a Villa Hipódromo de Mendoza. En el tiempo regular, habían igualado 2-2, fueron al alargue y empataron 3-3 y en los penales, la suerte estuvo del lado del equipo tucumano.

A continuación se enfrentaban Deportivo Esquina de Corrientes y Don Bosco de Paraná, y luego lo harán, Rivadavia Seguros de Misiones y Gymnasium de Tucumán. Todo en el Polideportivo Mundialista Municipal de Montecarlo.